Den verdenskendte, svenske sangerinde Zara Larsson er kendt for ikke at holde sig tilbage, når hun føler sig forurettet.

Det gjorde sig blandt andet gældende, da Instagram forsøgte at sætte en stopper for hendes kampagne om at 'frigøre kvindernes brystvorter' for et par år siden, og det gør sig gældende nu, hvor hun har følt sig ydmyget af sin direktør.

Historien begynder for et par dage siden, da Zara Larssons kreative direktør, 34-årige Ryder Ripps, brød med sin forlovede, den 29-årige rapper Azealia Banks.

I kølvandet på bruddet valgte Azealia Banks nemlig at dele en række screenshots af private beskeder mellem hende og sin tidligere forlovede. Det skriver Aftonbladet.

Zara Larsson. Foto: CAITLIN OCHS

I beskederne kritiserer Ryder Ripps blandt andet Zara Larssons krop, mens han udskammer hende for at forsøge at 'være lækker', når hun i stedet burde se sig selv som en 'fed kælling'.

Zara Larssons -–nu tidligere – kreative direktør har desuden sendt et billede af sangerinden til Azealia Banks, hvor han har zoomet ind på hendes arme, som han hentyder ser tykke ud ved at kalde sangerinden for 'Zara Armsson'.

Som den vakse læser allerede har regnet ud, så blev kropsudskamningen af Zara Larsson ikke velmodtaget af sangerinden selv.

Hun har derfor valgt at smide den kreative direktør på porten, mens hun også har delt en række opslag på sociale medier, hvori hun konfronterer ham.

'Jeg ser folk kommentere min vægt på daglig basis, men dig, Ryder Ripps? Virkelig?' skriver hun blandt andet.

'Det er som om, han ikke er bekendt med, at det er mig, der betaler hans regninger,' skriver hun i et andet opslag, mens hun i tredje opslag efterspørger hjælp til at finde en ny kreativ direktør:

'Er der nogle, som kender en god kreativ direktør?', spørger hun.

Ryder Ripps har ikke kommenteret sagen, men han har i kølvandet på de lækkede beskeder gjort sin Instagram-profil privat, skriver Aftonbladet.

Zara Larsson har ikke udtalt sig til sagen i medierne, men hun har på Twitter skrevet en række opfølgende tweets, hvori hun blandt andet opfordrer folk til at stoppe med at kommentere på andres kroppe.

Hun har desuden påpeget, at især Ryder Ripps kritik af hendes arme har gjort ondt på hende, fordi hun har 'genetisk store arme', hvilket i mange år gjorde hende usikker.