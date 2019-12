'Jeg er meget taknemmelig for alle dem, der har kontaktet mig'.

Sådan indleder Zac Efron et opslag på Instagram, hvor han for første gang udtaler sig om den dramatiske jul, han har haft.

Som blandt andre B.T. kunne berette søndag, blev den 32-årige skuespiller nemlig hasteindlagt kort før juleaften, fordi han blev ramt en farlig tyfus-lignende infektion.

Dette bekræfter Zac Efron i sit opslag, hvor han også fortæller, at han er blevet rask igen:

'Jeg blev syg i Papua New Guinea, men jeg kom hurtigt ovenpå igen og afsluttede tre fantastiske uger i Papua New Guinea,' skriver han.

Det var under optagelserne til et nyt overlevelses-program, at Zac Efron blev syg og måttet flyves akut fra Papua New Guinea til Australien, hvor læger sørgede for, at hans tilstand blev stabil.

'Jeg fejrer nu højtiden hjemme med mine venner og min familie. Tusind tak for al kærligheden og omtanken. Vi ses i 2020,' afslutter stjernen sit opslag.

Opslaget har han i øvrigt krydret med et billede af ham selv i netop Papua New Guinea.

Vis dette opslag på Instagram Very thankful to everyone who has reached out. I did get sick in Papua New Guinea but I bounced back quick and finished an amazing 3 weeks in P.N.G. I’m home for the holidays with my friends and family. Thanks for all the love and concern, see you in 2020! Et opslag delt af Zac Efron (@zacefron) den 29. Dec, 2019 kl. 3.47 PST

Programmet, som Zac Efron var ved at indspille, da han blev syg, hedder 'Killing Zac Efron,' og handler om ham selv.

Her kan man opleve skuespilleren bevæge sig 'dybt ind i junglen på en fjern og farlig ø', lyder beskrivelsen af programmet.

Zac Efron er både programmets hovedperson samt 'executive producer'.

Det var meningen, at han skulle have leget jungle-overlever i 21 dage uden andet end det mest basale overlevelsesudstyr samt en guide ved sin side.