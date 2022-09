Lyt til artiklen

»Jeg døde næsten, men har det godt.«

Således fortæller Zac Efron i eksklusivt interview med Entertainment Tonight om den episode, der sidste år forandrede hans ansigt i en sådan grad, at rygter om plastikkirurgi bredte sig på de sociale medier.

Spekulationerne om, hvorvidt skuespilleren havde været under kniven, kalder han selv for »sjove«.

»Det var min mor, der fortalte mig det. Jeg har aldrig rigtig læst med på internettet, så jeg er ligeglad,« fortæller han til mediet.

Sådan så Zac Efron ud før uheldet. Foto: Richard Shotwell Vis mere Sådan så Zac Efron ud før uheldet. Foto: Richard Shotwell

Hvad der i virkeligheden ligger til grund for ansigtsforandringerne er, at Zac Efron kom slemt til skade, da han løb rundt i sit hus iført strømpesokker, hvorefter han gled, ramte hjørnet af et springvand og knuste sin kæbe.

Den oplevelse fortalte han først om for nylig i magasinet ‘Men’s Health’, hvor han desuden forklarede, at han dernæst besvimede, men som det første opdagede, at hans kæbe »hang«, da han vågnede.

Faktum er, at skuespillerens ansigtsmuskler efter den sidste omgang voksede sig »virkelig, virkelig store«, fortalte Zac Efron, der har arbejdet med en fysioterapeut for at få styr på sin mobilitet igen.

Det er ikke første gang, skuespilleren har haft problemer med sin kæbe. I 2013 brækkede han den første gang i en anden faldulykke i hjemmet – kun få uger efter, han var blevet udskrevet fra misbrugsbehandling.