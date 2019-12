Den 32-årige amerikanske skuespiller var i gang med at indspille et nyt tv-program, da han pludselig fik det dårligt.

Tv-programmet, der ironisk nok hedder 'Killing Zac Efron', blev optaget i Papua New Guinea og beskrives som et overlevelesprogram.

Zac Efron blev her ifølge The Sunday Telegraph ramt af en tyfus-lignende infektion og hasteindlagt på et hospital lige før jul.

Det var så akut, at han angiveligt blev fløjet fra Papua New Guinea til Brisbane i Australien, hvor et hold læger fik gjort hans tilstand stabil på hospitalet St. Andrews War Memorial.

Zac Efron med David Hasselhoff og Dwayne 'The Rock' Johnson da de i 2017 havde premiere på filmen 'Baywatch'. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Zac Efron med David Hasselhoff og Dwayne 'The Rock' Johnson da de i 2017 havde premiere på filmen 'Baywatch'. Foto: ODD ANDERSEN

Doktor Glenn McKay, der var leder af læge-holdet, der var med på Zac Efrons fly, vil ikke kommentere, om det var Hollywood-stjernen, der skulle indlægges. Han bekræfter dog, at der var tale om en amerikaner i sine 30'ere.

Ifølge The Sunday Telegraph fik Zac Efron lov til at flyve hjem til USA og holde jul.

Overlevelesprogrammet, som Zac Efron var i gang med at optage, blev afsløret tilbage i november. Han er både programmets hovedperson samt 'executive producer'.

I 'Killing Zac Efron' ser man skuespilleren bevæge sig 'dybt ind i junglen på en fjern og farlig ø', lyder beskrivelsen af programmet.

Det var meningen, at han skulle have leget jungle-overlever i 21 dage uden andet end det mest basale overlevelesudstyr samt en guide ved sin side.

»Jeg trives under ekstreme omstændigheder og søger muligheder, der udfordrer mig på alle niveauer,« har den tidligere 'High School Musical'-stjerne sagt i forbindelse med programmet, skriver Independent.

Zac Efron har endnu ikke udtalt sig om episoden.

I 2020 er han ifølge IMDB aktuel i en film om it-manden John McAfee. Den har ligesom overlevelesesserien den lidt tragi-ironiske titel 'King of the Jungle'.