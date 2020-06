I 28 år har hun fulgt Saxo Bank-stifteren Lars Seier Christensen i tykt og tyndt. I 26 år har de været ægtepar, og sammen har de fem piger.

I dag nyder de livet og den milliardformue, som de har skabt, i fulde drag med slotte, luksus og dyre biler. Men sådan har det ikke altid været. Da de var småbørnsforældre, var livet ikke altid lige nemt.

»Det var hårdt. Ikke sjovt. Vi begyndte uden penge. Man vidste aldrig, hvad der ville ske den næste dag. I dag har vi i det mindste kontrol over, hvad der vil ske den næste dag, men dengang vidste man det ikke,« fortæller Yvonne Seier Christensen.

Hun mødte Lars Seier Christensen, da de begge boede i London i 90’erne. Hun arbejde med marketing, han var børsmægler.

Lars og Yvonne Seier Christensen har været gift i 26 år. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Lars og Yvonne Seier Christensen har været gift i 26 år. Foto: Bax Lindhardt

Yvonne Seier Christensen har en stor passion for biler, som hun grundlagde i sin barndom, hvor hun tit legede med sin tvillingebror.

Hendes ven introducerede hende for Lars Seier, der også er meget interesseret i biler, og så ramte amors pil plet.

Siden har de været igennem stiftelsen af en bank – Yvonne Seier Christensen arbejdede i 15 år i Saxo Banks marketingafdeling – ligesom de også har passet familielivet med fem piger.

Men hvordan bevarer man interessen for hinanden igennem alle de år?

Der er fuld fart over Yvonne Seier Christensen og hendes mand. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der er fuld fart over Yvonne Seier Christensen og hendes mand. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg vil sige kærlighed. Vi har haft en virkelig stærk, lang kærlighed. Og så respekt over for hinandens tid. Respekt er virkelig vigtig. Jeg er ikke altid enig i alt, hvad han gør, men jeg tror, at man skal have en stor grad af respekt for hinanden. Hvis man ikke respekterer hinanden, så holder det ikke så længe,« siger hun.

I dag har ægteparret dog også travlt, nogle gange med fælles projekter og andre gange med deres individuelle.

Lars Seier Christensen har gennem mange år blandt andet været aktiv sponsor i cykelsporten, mens Yvonne Seier Christensen har dedikeret meget af sin tid på at lave sin egen champagne, som nu har ført til, at hun har købt sin egen vingård i Frankrig.

Men selv om livet i dag har tilsmilet Yvonne Seier Christensen, så husker hun godt, hvordan det var, dengang midlerne ikke var de største.

Biler er også en af Yvonne Seier Christensens passioner. Ser ses hun i en smart en af slagsen på slottet Schloss Schwarzenbach i Schweiz, hvor familien Seier Christensen bor. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Biler er også en af Yvonne Seier Christensens passioner. Ser ses hun i en smart en af slagsen på slottet Schloss Schwarzenbach i Schweiz, hvor familien Seier Christensen bor. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg vil ikke sige, at det var let, men den mest slående ting ved Lars’ succes var, at at han altid havde en plan, han var altid meget fokuseret og gav sig til det,« siger hun.

Parret nyeste fællesprojekt er københavnercaféen Dan Turèll, som de købte sidste efterår, og som de er ved at genskabe i den oprindelige 70’er- og 80’er-stil.

På grund af coronavirussen er den endnu ikke åbnet, men parret håber, at caféen kan genåbne i august eller september.