Den norske youtuber Benjamin 'Tappelino' Falmark Foss' var godt i gang med at sende live, da politiet bankede på døren og mistænkte ham for at stå bag en bombetrussel.

»Nogen havde sendt en falsk bombetrussel fra min vipps (Norges svar på MobilePay, red,).«

»Det er ret nemt at gøre, og det kaldes 'sporing'. Via forskellige tjenester kan man forfalske et nummer, og denne trussel blev sendt fra et nummer registreret i mit navn,« forklarer Benjamin Falmark Foss til VG.

Overraskelsen over politiets ankomst var heller ikke så stor, som den kunne have været.

De var nemlig dukket op hos Foss' mor først, så via en besked fra sin søster vidste han, at de var på vej.

Oslos politi bekræfter da også, at de mandag modtog en bombetrussel mod Oslo S, men de er mere fåmælte, når snakken falder på, om de var hjemme hos youtuberen.

Der er dog ikke den store tvivl, da Benjamin Falmark Foss selv har delt billeder af oplevelsen på sin Instagram.

»Det er godt, de tager det alvorligt. Først var de meget hårde og konfronterende. Da jeg tidligere har været udsat for en lidt dårlig behandling af politiet, begyndte jeg at filme dem. Så blev det lidt anstrengt,« siger Foss.

Politiet ville gerne indenfor hos youtuberen, men Foss nægtede dem adgang.

I stedet endte det med en afhøring i politibilen.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Tappelino (@pappalino)

Utroligt nok er det ikke første gang, politiet tropper op hos youtuberen.

I 2018 var det en YouTube-kollega, som anmeldte Foss for brud på privatlivets fred og hensynsløs adfærd.

I sidste ende blev sagen henlagt på grund af manglede beviser.

At Benjamin 'Tappelino' Falmark Foss ikke er så populær, skyldes måske, at han især gør sig i den type videoer, der kaldes 'exposed', hvor han typisk udstiller andre youtubere.

En praksis, der i 2018 kostede ham en dom for æreskrænkelser og dertilhørende erstatningskrav på 140.000 norske kroner.

Han har da også en mistanke om, at det netop er denne type videoer, som nu har rodet ham ud i bombetrussel-suppedasen.

»Der er mange mennesker, der er kritiske overfor mig, og jeg går hårdt til mange, så det er svært at vide, hvilken gruppe der har sendt den her trussel.«

Konceptet 'sporing' minder en del om 'swatting,' der især ses i USA, hvor man på den ene eller anden måde får sendt politiet ud til en andens persons adresse.

»Jeg fordømmer dem, der gør disse ting. Det har ført til, at folk er blevet skudt og dræbt i USA.«

»Det er skræmmende, at det er kommet til Norge. Men så har vi heldigvis et lidt mere moderat politi i dette land,« siger youtuberen.