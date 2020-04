Næsespray kan være en skøn ven i nøden, når snuden er tilstoppet. Men for Julia Sofia Aastrup har håndkøbsmidlet vist sig at være et giftigt bekendskab.

Hun har nemlig fået at vide, at hun er afhængig af det ellers uskyldigt udseende præperat. Det fortæller hun i en story på Instagram, hvor hun ligeledes beretter, at det er en apoteksmedarbejder, der har gjort hende opmærksom på problemet.

Et problem, der blandt andet indebar, at hun havde en næsespray liggende i natskuffen, i tasken, i lommen, i skrivebordsskuffen og i bilen.

Selv samme apokektsmedarbejder anbefalede hende at købe en afvænningsnæsespray - og kontakte sin læge.

Youtuberen erkender da også, at det havde taget overhånd.

I to måneder havde hun tyet til næsesprayen, fordi hendes næse konstant var stoppet på grund af allergi. Og det begyndte også at bløde, når hun pudsede næse.

Som hun selv siger: Det var 'not nice'.

»Jeg kunne vågne op om natten og gå fuldstændig i panik, hvis jeg ikke havde en næsespray inden for rækkevidde. I løbet af dagen, hvis jeg befandt mig et sted, hvor der ikke var en næsespray i nærheden, kunne jeg panikke og være sådan helt: Åh, hvor er der en tank, et apotek eller et supermarked - et eller andet sted, hvor jeg kunne få fat i en.«

»Det må simpelthen ikke være så dominerende i ens hverdag. Jo mere, du bruger det, jo større bliver problemet,« siger hun i sin story og understreger, at hun håber, at hendes lille beretning måske kan hjælpe andre med samme problem.

Hun understreger, at hun langt fra er ekspert på området, og derfor anbefaler hun, at man kontakter sin læge, hvis man kan nikke genkendende til problemet.

Og et problem er det, for anbefalingerne lyder, at man skal undgå at bruge næsespray i mere end syv til ti dage ad gangen.

Hvis man overskrider det anbefalede maksimum, kan det føre til, at næsen føles endnu mere stoppet, end den var til at starte med. Det fænomen kan du læse om her.