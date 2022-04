Astrid Olsen føler lige nu, hun kæmper en uligeværdig kamp mod systemet, efter hun efter eget udsagn blev udsat for et seksuelt overgreb på en arbejdsrejse.

Det fortæller den 23-årige influencer og youtuber i 24syv-programmet Tsunami, hvor hun for første gang åbner op om oplevelsen.

»Jeg har fundet ud af, jeg gerne vil snakke om det. Jo mere jo bedre,« siger Astrid Olsen, der gerne vil sætte fokus på den mur, man kan møde, når man melder et overgreb.

Episoden fandt sted for nogle år siden, da Astrid Olsen var på en sponsoreret tur i forbindelse med hendes arbejde som influencer. På turen var også en en fyr, som hun syntes var lidt sød.

Men hun gjorde ikke noget ved det, fortæller hun, fordi hun var ret ung og ikke var så erfaren med at date. De fik dog talt lidt sammen, og efter en stor fest på hotelværelset, med flere af de andre gæster på arbejdsrejsen, spørger han, om han må blive og sove.

Astrid Olsen lægger sig til at sove i midten af sengen med fyren på den ene side og veninden på den anden.

Og så begynder han at kysse på hende.

Ifølge den unge influencer kommer kysset ud af det blå. Hun synes jo ikke, de har flirtet i løbet af aftenen. Men hun vælger at gengælde kysset, inden hun skubber ham væk og spørger, hvorfor han gør det.

'Fordi du er pisselækker,' mindes hun han svarer, hvorefter hun skiftevis skubber ham væk og gengælder hans kys.

»Indtil jeg siger: 'Makker, der kommer ikke til at ske mere. Det bliver du nødt til at forstå. Den stopper her',« siger Astrid Olsen.

Men i stedet for at lade hende være, sætter han sig overskrævs på hende, fortæller hun i Tsunami.

»Lykkeligvis blev jeg ikke udsat for en fuldbyrdet voldtægt, men han sætter sig og tager kvælertag på mig, holder mine arme nede om sine ben, og så rører han ved sig selv, til han kommer ud over mig. Og så var det bare det.«

Astrid Olsen har siden anmeldt episoden og er også blevet afhørt af politiet. Men siden har hun ikke hørt noget. Hun ved derfor ikke, om der kommer en retssag. Men hun håber.

»Det har fyldt meget i forhold til mit kærlighedsliv. Jeg har haft det fucked med sex og kærlighed på grund af det,« siger Astrid Olsen, der blandt andet har haft mange korte forhold.

Herudover fortæller hun, at den mand, som hun anklager for overgreb, er en, hun ikke kan undgå at møde, og at det har påvirket hende ret meget, når det er sket.

Det største ubehag fik hun dog, da hun blev afhørt af politiet. Ved første afhøring følte hun ikke, hun blev taget seriøst. Anden afhøring gik dog lidt bedre.

»Men jeg fik at vide, at det nok ikke kan meldes som et overgreb. Nok højst en blufærdighedskrænkelse. Der var jeg sådan: 'Fuck hvor nederen', for det ved jeg jo godt ikke bliver taget seriøst. Jeg føler jo, det er et overgreb, men fordi der ikke har været penetration med hverken fingre eller hans pik, så vil de ikke betegne det som hverken voldtægt eller forsøg derpå,« siger Astrid Olsen, der ikke kan forstå, hvorfor det skal gå så langsomt – og hvorfor hun ikke får noget at vide undervejs i processen.

»Det er ret sygt at have oplevet sådan nogle ting. Så bliver man bevidst om, hvordan systemet fungerer.«

Hør hele afsnittet af Tsunami HER.