YouTube-stjernen Grace Victory er vågnet.

Den 30-årige influencer har ellers ligget i kunstig koma siden 25. december som følge af corona-komplikationer.

Indlæggelsen skete blot én dag efter, at Grace Victory fødte sit første og indtil videre eneste barn.

Fødslen skulle have fundet sted i februar i år, men blev fremskyndet, fordi Grace Victory var for syg af corona til at fortsætte graviditeten.

Det er Grace Victory, der selv har oplyst, at hun er vågnet fra sin koma.

Det har gjort i et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun har delt et billede med teksten: 'Jeg er vågen'.

Udover billedet har hun også skrevet til sine 243.000 følgere, at hendes lille søn har det godt og er hos sin far.

Det var Grace Victorys familie, der i slutningen af december afslørede, at influenceren var blevet lagt i kunstig koma.

Den dengang højgravide youtuber blev testet positiv for corona i midten af december 2020 og havde i første omgang kun milde symptomer.

Symptomerne blev dog langsomt værre og værre, hvilket fik lægerne til at fremskynde fødslen til juleaftensdag.

Dagen efter fødslen fik Grace Victory så alvorlige vejrtrækningsproblemer, at hun blev lagt i kunstig koma.

'Vi elsker hende meget og ved, at hun vil komme stærkere ud på den anden side,' skrev familien dengang.