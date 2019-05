Han har mere end en million følgere på YouTube, men de seneste dage har flere tusinde vendt Jared 'ProJared' Knabenbauer ryggen.

Det kan den kendte gamer og youtube-stjerne takke sin kone og hendes mindst 43 tweets for, hvor hun beskylder ham for både misbrug, manipulation og utroskab.

Når kendis-par går hver til sit, gør de fleste en dyd ud af at holde de slibrige detaljer om skilsmissen inden for hjemmets fire vægge.

Det forsøgte den kendte youtuber Jared Knabenbauer da også, da han i denne uge annoncerede på Twitter, at han og hustruen Heidi O’Ferrall ønsker at forfølge lykken hver for sig efter fem års ægteskab.

A statement. pic.twitter.com/qU3L0gZiPY — Jared Knabenbauer (@ProJared) May 9, 2019

Den 33-årige gamer, som på sin kanal blandt andet anmelder computerspil til omkring en million følgere, advarede i sin udtalelse også om, at der sikkert vil komme en masse rygter i kølvandet på skilsmissen.

Derudover bad han følgerne om at respektere parrets privatliv.

Men hans kommende eks-kone ville det anderledes.

Mindre end en time efter Knabenbauers meddelelse begyndte Heidi O'Ferrall ifølge News.com nemlig at bombardere Twitter med sin version af sagen.

In recently learned that my husband @ProJared has been fucking @HollyConrad behind my back for months. I have no idea what announcement he just made because he blocked me. pic.twitter.com/QeSAIuahJa — Heidi O'Ferrall✨ (@AtelierHeidi) May 9, 2019

Intet mindre end 43 tweets fulgte i en lind strøm.

Her anklagede hun sin mand for både utroskab, misbrug og for at have opfordret kvindelige fans til at sende ham nøgenbilleder.

Heidi O'Ferrall er selv youtuber og arbejder desuden som kostumeartist, og så er hun altså også hurtig på tasterne på Twitter.

Her skrev hun blandt andet, at hun det seneste år har levet i et vågent mareridt.

'Jeg har levet i et privat helvede det seneste år. Spekuleret på, om jeg var ved at blive skør, fordi det menneske, jeg elskede, sagde ting til mig, som helt åbenlyst ikke var sande. Han sagde, jeg var paranoid, og at jeg tog fejl.'

Derefter fortæller hun i tweet efter tweet, hvordan han gennem længere tid har været hende utro med en youtube- og gamer-kollega, Holly Conrad.

Heidi O'Ferrall understreger, at Knabenbauers udtalelse på ingen måde er skabt i fællesskab og forståelse. Faktisk anede hun tilsyneladende intet om den.

Efter eget udsagn vælger hun at være fuldstændig åben om, hvad der er sket, fordi hun har behov for, at folk skal kende hendes side af historien.

Damn, @ProJared and @AtelierHeidi are really relationship goals pic.twitter.com/a8zbwBfDKg — Just Joe (@PepsiMan_lul) May 9, 2019

'Han føler, han har ret til at gøre mig tavs. Han tror, det er hans ret at holde sin utroskab hemmelig, som om hans omdømme er vigtigere end mit traume,' skriver hun blandt andet i et af sine mange tweets.

Udover utroskab anklager hun sin mand for at have haft økonomisk og social kontrol over hende i løbet af deres fem års ægteskab.

Hun hævder også, at ægtemanden i årevis har forsøgt at narre kvindelige følgere til at sende nøgenbilleder af dem selv.

De mange tweets har bragt den ellers så populære youtuber ud i en voldsom shitstorm, og på få dage har han mistet omkring 100.000 følgere.