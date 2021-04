YouTube-stjernen James Charles har indrømmet tidligere på ugen, at rygterne, om at han har sendt billeder af seksuel karakter til unge mænd, er sande.

Det har nu fået konsekvenser.

YouTube har nemlig besluttet at lukke hans kanal på ubestemt tid. Det har platformen bekræftet over for BBC.

»Hvis vi ser, at vores youtubere flere gange har en opførsel, der kan skade vores platform, brugere og ansatte, så kan vi i nogle tilfælde være nødt til at tage affære,« siger en talsperson fra YouTube til BBC.

Også makeupfirmaet Morphe, der flere gange har lavet makeup i samarbejde med James Charles, har valgt ikke at arbejde med ham længere.

»I lyset af de seneste anklager mod James Charles, så har Morphe og James valgt at afslutte samarbejdet,« skriver de på Twitter.

James Charles, der har omkring 25 millioner fans på sin YouTube-kanal, indrømmede at have sendt billeder til to drenge på 16 år i en video, han selv delte på YouTube.

Den ene episode skete for et år siden, og den anden skete for nylig. I begge tilfælde forklarer han selv, at han ikke vidste, de var mindreårige, da han og drengene var begyndt at skrive sammen.

Begge havde han sendt billeder af seksuel karakter.