Den amerikanske Youtuber Austin Jones er kommet i fængsel, efter han udnyttede piger helt ned til 14 år og fik dem til at sende ham nøgenvideoer af dem selv.

Han er kendt for at synge coverversioner af hit-sange på Youtube, hvor hovedparten af hans 500.000 følgere består af teenagepiger.

26-årige Austin Jones har indrømmet, at han har fået seks piger til at sende ham videoklip af dem selv, og at han har forsøgt at få yderligere ca. 30 piger til at sende ham lignende videoer.

Det skriver det engelske medie Metro.

Inden hans YouTube-kanal blev lukket, nåede hans videoer op på over 33 millioner afspilninger, og han blev blandt andet beskyldt for at udnytte sin fangruppe og stjernestatus.

Han lokkede de mindreårige piger til at sende videoer under påskuddet, at det var auditions og andre muligheder, og en 14-årig pige skulle også bevise, at hun var hans største fan.

'Jeg prøver bare at hjælpe dig! Jeg ved, at du prøver, det bedste du kan for at bevise, at du er min største fan. Og jeg har ikke lyst til at skulle finde en anden,' skrev han i en samtale på Messenger med den 14-årige pige.

Men han fik ikke kun de mindreårige piger til at sende videoer. Han gav dem også replikker, som de skulle fremsige, mens de skulle indtage stillinger, som han fremsagde og iføre sig undertøj efter hans valg.

Facebook tippede myndighederne

Ifølge et retsdokument fik Austin Jones en 14-årig pige til at sige ‘Hej Austin, mit navn er [offerets navn], og min numse er 14 år gammel’ inden hun dansede for ham.

Han fortalte sine ofre, at han slettede videoerne, efter han havde fået dem.

Austin Jones fra Bloomington, Illinois i USA, blev anholdt i 2017 og erklærede sig skyldig i tiltalen om børneporno tidligere i år. Han stod til mellem fem og 20 års fængsel.

Austin Jones kom i søgelyset efter Facebook informerede National Center for Missing and Exploited Children (Center for forsvundne og udnyttede børn, red.) om Jones’ samtaler med 14- og 15-årige piger.

Hans advokater bad om en femårig dom på baggrund af, at Jones selv var blevet seksuelt udnyttet af sin nu afdøde far, fra han var seks til ti år gammel.

De sagde, at Jones var ‘ung, hjælpeløs og mærket’ og led af voldsom depression og andre mentale helbredsproblemer.

I 2015 blev han anklaget for at udgive sig for at være yngre for at lokke mindreårige piger til at sende ham videoer af dem selv der twerkede (en dans, hvor man ryster med numsen, red.), og det har nu ledt til en tilståelse.

Han skrev dengang på Facebook, at han var flov, og at han aldrig havde bedt pigerne om at gå længere end det.