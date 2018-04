Seriens helt store stjerne har sat sin underskrift på en ny kontrakt, og det har fået forlænget serien.

OBS: Artiklen indeholder spoilers fra den 15. sæson af serien.

Igennem 15 sæsoner har seerne fulgt med, mens Leroy Jethro Gibbs (spillet af Mark Harmon) og hans hold har opklaret en lang række forbrydelser begået mod medlemmer af den amerikanske flåde. ‘NCIS’ har opnået stor popularitet og har også kastet to spinoff-serier af sig, mens seriens fans har i den seneste tid frygtet, at der ikke kommer flere afsnit.

Løse rygter har igennem længere tid sagt, at Mark Harmon ikke længere ville spille rollen som den hårde chef, og uden ham er det svært at se, hvordan serien skal køre videre – selv om det ikke er umuligt. Den tanke behøver man dog slet ikke tænke, for rygterne har vist sig ikke at blive til virkelighed.

Mark Harmon har netop sat sin underskrift på en ny kontrakt for endnu en sæson, og med ham ombord har CBS også valgt at give ‘NCIS’ endnu en sæson. Det skriver Deadline.

– Det er ret simpelt – seere over alt elsker ‘NCIS’. Serien tiltaler seere i alle aldersgrupper, i alle dele af landet og over hele verden. ‘NCIS’ har fantastiske karakterer og en glimrende måde at fortælle historier på, hvilket har givet dem nogle af de mest passionerede fans af en tv-serie, siger Kelly Kahl, præsident for CBS Entertainment.

– Det ville naturligvis ikke være muligt uden det fantastiske produktionshold og det talentfulde cast, der bliver ført an af den uforlignelige og utrættelige Mark Harmon. Vi er glade for, at han vender tilbage som seriens omdrejningspunkt, og vi kunne ikke være mere spændte på den 16. sæson af ‘NCIS’, fortsætter hun.

Fanfavorit forsvinder

Selv om Mark Harmon altså har sat sin underskrift på en ny kontrakt, så ligger det allerede nu fast, at en af seriens helt store favoritter er fortid efter den 15. sæson, der i øjeblikket kører på amerikansk tv.

Pauley Perrette, der i serien spiller den retsmedicinsk specialist Abby Sciuto, meldte nemlig sidste år ud, at det ville blive hendes sidste sæson. For nylig afslørede hun så, at hun har filmet sin allersidste scene i ‘NCIS’, og dermed ligger det helt fast, at sæson 16 bliver uden hende.

Pauley Perrette har ellers været med helt fra start, og hun bliver dermed den anden hovedrolle, der på kort tid forlader successerien, efter Michael Weatherly, der siden seriens start i 2003 har spillet agenten Anthony DiNozzo, valgte at stoppe efter den 13. sæson af serien.

På Viaplay kan du i øjeblikket se den 11., 12. og 13. sæson af ‘NCIS’.

