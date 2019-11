Yahya Hassans bror, Abdullah Hassan, mødte fredag op som stedfortræder for digteren. Det skete på et pressemøde på forlaget Gyldendal, der netop har udgivet Yahya Hassans anden digtsamling.

Iført mørkblåt jakkesæt og med håret strøget tilbage stillede han op foran pressen og tog ordet på sin brors vegne.

»Pænt goddag alle sammen. Tak fordi I kunne komme, og tak fordi jeg måtte komme,« indledte broren.

Yahya Hassan har i et interview med Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik fortalt, at han for tiden indlagt på Retspsykiatrisk afdeling i Skejby ved Århus.

Foto: Ida Marie Odgaard

Yahya Hassan er derfor forhindret i at promovere sin bog, 'Yahya Hassan 2' der uden forvarsel udkom fredag på forlaget Gyldendal.

Digteren havde ved udgivelsen sendt sin bror til Gyldendal for at overlevere en kort og simpel besked til offentligheden.

»Jeg er Yahya Hassans stedfortræder. Jeg er hans lillebror. Ikke en forrædder. Min bror er frivilligt indlagt. Han sidder ikke og græder. Han kommer snart ud igen,« lød det fra en synligt nervøs Abdullah Hassan.

Efter at have overbragt den korte besked forlod Abdullah Hassan pressemødet, uden at pressen fik lov til at stille spørgsmål eller bede om kommentarer.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Yahya Hassans første digtsamling er den bedst sælgende digtsamling på dansk nogensinde. Hans anden digtsamling har været seks vanvittige år undervejs, hvor digteren har fyldt sig med kokain og stjålet overskrifter med en psykotisk og kriminel adfærd.

Han er blandt andet dømt for at skyde en anden mand i foden og blev på et tidspunkt anholdt i Århus midtby iført intet andet end en skudsikker vest.

Flere gange har han været både fængslet og tvangsindlagt, men i interviewet med Martin Krasnik fortæller Yahya Hassan, at hans indlæggelse denne gang er sket frivilligt.

»Jeg overfaldt min bror. Jeg stod med en køkkenkniv og en kagerulle og skulle til at stikke ham, så jeg ringede og sagde, kom og hent mig. Det er en frivillig indlæggelse. Så nu bliver jeg her lidt,« siger han i interviewet.