Den amerikanske rapper XXXTentacion, der har det borgerlige navn Jahseh Dwayne Onfroy, er ifølge det velinformerede underholdningsmedie TMZ død. Han blev kun 20 år.

Rapperen blev bragt på hospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. Det oplyser det lokale politi til mediet. TMZ skriver, at han var ude for at se på motorcykler i det sydlige Florida, da han blev skudt af en person, der gik direkte op til ham og afgav mindst et skud.

Der florerer et videoklip på Twitter, hvor man angiveligt ser rapperen, der ligger livløst i sin bil. Flere påstår, at han var blevet udsat for et røveri. Dette er dog ikke bekræftet endnu.

Den 20-årige rapper udgav sit debutalbum i sommeren 2017. Hans andet album '?', som han udgav i 2018, toppede hitlisten Billboard 200. Han er blandt andet kendt for sangen 'Look at me!'.

Her ses rapperen med en fan.

Fan love #xxxtentacion Et opslag delt af XXXTENTACION (@xtentacionn) den 12. Jun, 2018 kl. 8.52 PDT

B.T. følger sagen...