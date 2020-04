Xenia Lach Nielsen afslører lidt af de ting, som gør, at hende og partneren Peter Gantzler har holdt i 23 år.

Til et spørsgmål om 'de bedste tider' i hendes liv, fortæller hun at få datteren Rosa sammen med Gantzler var noget af det største.

Hun fortæller i et interview med 'Alt for damerne' om, hvordan det har været, da parret skulle få kunstnerliv til at gå op med rollen som forældre, og hvordan kærligheden har formået altid at leve mellem de to.

»Peter arbejder jo med film og tv, mens jeg primært er på teatret, så det krævede planlægning, da Rosa var lille. Men nu, et øjeblik senere, er hun voksen og lige flyttet hjemmefra. Det giver et tomrum, men heldigvis er Peter og jeg en stærk sammentømret konstruktion,« siger Lach-Nielsen, som uddyber:

»Vi har været sammen i 23 år, og der knytter sig også mange, mange ”bedste tider” til vores historie. Uden på nogen måde at male alt op i lyserødt. Vi har skændtes, diskuteret og været sure på hinanden, men det er tosomhedens skarpe kanter, der er blevet slebet ned. Ikke kærligheden. Peter og jeg hører sammen og hænger sammen. Forhåbentlig for altid.«

Parret har da også skullet gennemleve kriser igennem deres tid.

Eksempelvis fortæller Xenia Lach-Nielsen i interviewet, at hun i 2008 blev ramt af en diskusprolaps og derefter stress på baggrund sygdommen.

Hendes ryg er noget, hun desværre stadig kæmper med, som hun forklarer i marts.

»Jeg spillede tre teaterforestillinger med diskusprolaps sidste år, og det kan slå en fuldstændig omkuld at have så ekstremt mange smerter, at man slet ikke kan være i sig selv.«

Xenia Lach-NIelsen er med i musicalen 'Den skaldede frisør, som er bygget over Susanne Biers populære film.

Her spiller hun hovedrollen som Ida, der klipper hår som erhverv, men på grund af kemoterapi har mistet sit eget.

Musicalen nåede lige at have premiere, inden corona-situationen lukkede ned for alle teaterstykker, koncerter og lignende.