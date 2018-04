'X Factor'-vinderne er vendt tilbage til Danmark og er snart klar med ny musik.

Efter sejren i ‘X Factor’ rejste Place on Earth-trioen Andreas, Kathrine og Mille direkte til Los Angeles for at få stemme- og dansetræning af professionelle musikfolk. Og forleden kom de så hjem igen efter en uges ophold med masser af oplevelser.

»Alt i alt havde vi en rigtig sjov tur,« siger trioen til HER&NU.

»Vi lavede en session med det danske selskab Official Music, der skrev en sang sammen med os. Det var professionelle mennesker, vi arbejdede med. For første gang lavede vi vores egen musik og fik også indblik i, hvordan man bør optræde på en scene. Det handler om attitude. Det var vældigt spændende,« fortsætter Kathrine, Mille og Andreas, der også havde tid til lidt sightseeing i Hollywood, hvor de boede under forløbet.

Klar med ny musik

Dagen efter hjemkomsten til Danmark fik gruppen så deres koncertdebut i henholdsvis Aalborg Storcenter og Field’s i København.

»Publikum tog godt imod os, og alle aldersgrupper var repræsenteret foran scenen. Nu skal vi så til at til at stå på egne ben, og Thomas Blachman har fortalt os, at han gerne vil være behjælpelig i den kreative proces. Så det glæder vi os til, siger de nye popstjerner, der forventer at få udgivet en EP med tre nye numre den 18. maj.«

Se flere billeder fra trioens tur til Los Angeles i galleriet i artiklen her.

Denne artikel er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.