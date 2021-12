Alt var kørt i stilling til en romantisk kæreste-aften. Hele lejligheden var indhyllet i et blødt skær fra de mange stearinlys, og de stod under bruseren. Pludselig spurgte hun: 'Er du dér, hvor du skal være, er du dén, du skal være?'.

»Først tænkte jeg, 'hvad fanden snakker du om?' Men så brød alt sammen inden i mig, og så begyndte jeg at græde. Jeg blev ved. Og ved,« siger Noah Skaalum med alvor i de ellers smilende øjne om dén aften for syv år siden, der ændrede hans liv.

»Jeg har nok altid vidst det. Men aldrig brugt mere energi på det.«

De færreste af os bevæger os gennem livet uden nedslagspunkter, der sender os et helt andet sted hen end dér, hvor vi troede, vi var på vej hen.

Nu er jeg nået i mål, siger 26 årige Noah Skaalum om sin transformation fra kvinde til mand. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Nu er jeg nået i mål, siger 26 årige Noah Skaalum om sin transformation fra kvinde til mand. Foto: Bax Lindhardt

Det var sådan ét af de helt store, der ramte ham, da han 18 år gammel stod under bruseren med sin kæreste Sika. Hende han i dag er gift og har en søn med. Udgør en treenighed, som udefra ligner enhver anden ung familie.

Men dengang hed han Sarah. Var kendt i hele Danmark som hende, der et par år forinden havde vundet 'X Factor'. Hende med den hæse stemme og det afblegede hår.

»En lesbisk, der ligner Pink. Hende tager vi,« lyder hans egen kyniske udlægning af den medievogn, han dengang blev spændt for. Men det er en helt anden historie.

Denne handler om at træffe en stor beslutning. At skifte køn. Blive den samme udenpå som indeni. Et vendepunkt af de helt store.

Sådan så det ud, da Sarah som 15-årig vandt 'X Factor' i 2011. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Sådan så det ud, da Sarah som 15-årig vandt 'X Factor' i 2011. Foto: Jeppe Michael Jensen

På coveret til sin nye bog 'Transmand – fra Sarah til Noah' – hvor han fortæller om sit vendepunkt – står han uden en trevl på kroppen. Kun 'iført' et skilt over de nedre regioner. 'Er det vigtigt?' står der. En slet skjult reference til ét af de spørgsmål, han oftest bliver mødt med.

»Men der er altså vigtigere ting i livet, end hvad der er i folks bukser,« siger Noah Skaalum om det emne, som vi vender tilbage til.

Da han selv voksede op i et trygt villakvarter uden for København, hvor alle kendte alle, var Sarah bare hende, der foretrak store sweatshirt frem for kjoler, hende, der hellere sparkede til en bold end legede med dukker. En drengepige, ville de fleste sige.

»Jeg har aldrig gået og følt mig forkert, eller at jeg ikke passede ind,« understreger Noah Skaalum, som først i teenageårene, hvor kæresteriet tog fart blandt vennerne, opdagede, at hun var mere interesseret i sit eget køn.

Fra Sarah til Noah Født juli 1995 i Mørkhøj som Sarah

Vinder 'X Factor' i foråret 2011

Møder tre år senere Sika

Bliver gift med Sika i december 2014 og skifter samtidig navn til Cane

Påbegynder forløb på Sexologisk Klinik i marts 2017

Skifter samme sommer navn til Noah

Begynder i maj 2018 hormonbehandlinger med gel

Skifter den efterfølgende måned cpr-nummer

Fortsætter hormonbehandling med sprøjter i november 2018

Bliver et år senere far til Elion

Får i december 2019 fjernet sine bryster

»Men jeg tror ikke, at det kom som en overraskelse for nogen, at jeg sprang ud som lesbisk. For skal man endelig sortere i kønsbaserede kasser, har jeg aldrig gjort noget, der var kvindeligt. Jeg har altid identificeret mig mere som mand.«

Tanken var dog aldrig blevet tænkt til ende, før han som 18-årige Sarah stod i badet med sin kæreste Sika og fik dét spørgsmål, der fik hende til at græde.

»Hun blev en guide i mørket. Det er sgu lige før, at hun blev fødselshjælper,« siger den nu 26-årige Noah Skaalum med et smil om Sika, som i forvejen kendte transkønnede og tilmed havde været kæreste med én. Hun kunne genkende mønstret.

»Så hun har aldrig følt, at det var forkert eller skræmmende at skulle spørge ind til. Jeg kunne have frygtet, at min partner ville have svært ved at acceptere, at hun fandt sammen med en kvinde, som nu ikke vil være kvinde længere. Men det behøvede jeg ikke. For hun accepterede det.«

Alligevel gik der tre år, før han kunne tage de første skridt på den lange vej til fysisk at blive Noah. Først mange psykologsamtaler. Så de utallige hormonbehandlinger, som sendte hans krop i modstridende retninger, og som du kan høre ham beskrive i videoen herover. Og endelig for to år siden at få fjernet brysterne.

»Det har været en langvarig proces. Det første dun, der kommer, lægger man jo mærke til. Men alle de næste bliver bare en del af rejsen,« beskriver Noah Skaalum.

Mens han stadig var mere Sarah end Noah. Foto: Privat Vis mere Mens han stadig var mere Sarah end Noah. Foto: Privat

»Jeg har aldrig set mig selv som feminin, men hvis jeg ser billeder af mig selv for fire år siden, tænker jeg 'hold kæft, hvordan er der nogensinde nogen, der kunne tænke, at du var en mand?'. Jeg ser så feminin ud. Med bløde runde kinder. Var virkelig bare en lille pige,« griner han og tilføjer så:

»I dag kan jeg se, at holy fuck, der er virkelig sket noget på så mange parametre,« lyder det fra Noah Skaalum, som ud over kropsbehåringen har fået en lidt bredere kæbe og krop.

De fysiske forandringer er dog ikke dem, der har været sværest. Mere dét at skulle manøvrere i en fremmed mandeverden, hvis spilleregler han ikke kendte.

»Hvis jeg som kvinde møder en mand på gaden, er det acceptabelt, at vi krammer. Men møder jeg en mand som mand, giver vi hånd. Mine mandevenner ringer ikke op og fortæller om, hvilken lortedag de har haft. Men det gør mine pigevenner. Mændene fortæller om, at de var i byen og så en lækker dame. Øhhhh,« griner Noah Skaalum og fortsætter:

»Det er alle de ting, som man ikke tænker over, der har fyldt meget i mig. Jeg har skullet omvende det hele. Så det har ikke været en svær proces, men en sjov proces. Jeg har taget mine processer med et gran salt og et smil. Det bliver man nødt til.«

At han og Sika undervejs i den proces besluttede at få et barn, gjorde ikke tingene nemmere. For nu var de pludselig to på hormonbehandlinger.

»Der var mange skænderier, der kunne have været undgået, hvis ikke jeg havde været en teenager og i overgangsalderen, og hun ikke var pumpet fuld af alt muligt lort,« mindes han.

Timingen blev ikke bedre af, at da sønnen Elion endelig kom til verden for to år siden, blev han født ved kejsersnit.

Noah efter brystoperationen. Foto: Privat Vis mere Noah efter brystoperationen. Foto: Privat

»Tre uger efter fik jeg min brystoperation. Og at stå med en baby og være to voksne, hvor den ene har fået skåret maven halvt over, den anden brystkassen, kan bestemt heller ikke anbefales,« siger Noah Skaalum om det store indgreb, hvor de bryster, han som Sarah altid havde forsøgt at skjule, blev fjernet.

»Dét, der har været sværest for mig, og som jeg har skullet vænne mig mest til, var, da jeg stod med fuldskæg og hår på kroppen og bryster.«

»For alt var jo kvinde, undtagen kropsbehåringen, og det har været en uudholdelig ting, at noget af kroppen er fulgt med og andet ikke,« forklarer Noah Skaalum, som var helt rolig ved operationen.

»Lige op til ti sekunder inden, hvor lægen sagde, at det var nu. Der kunne jeg godt mærke, at kroppen og hænderne begyndte at ryste. 'Holy fuck, nu er det nu',« griner han og tilføjer glad:

»Nu er jeg i mål.«

Sådan ser Noah ud i dag, toethalvt år efter, at han startede behandlinger. Foto: Privat Vis mere Sådan ser Noah ud i dag, toethalvt år efter, at han startede behandlinger. Foto: Privat

Men at fortælle så ærligt om sin transformation og sit liv som transmand, betyder også, at han skal stå på mål for lidt af hvert. Og især det første spørgsmål, som rigtig mange stiller, provokerer ham.

»Jeg er generelt superåben. Men kan vi starte et andet sted? Har du ikke andet at spørge om, end hvad jeg har i mine bukser?« refererer han og er dermed tilbage ved skiltet på forsiden på sin bog.

»Jeg kunne ikke drømme om som det første at spørge dig, hvad størrelse bh, du bruger, eller en mand, hvor stor den er. Det gør man bare ikke.«

»Problemet er, at når du er uden for normen, når folk ved, at du har været noget andet, bliver du allemandseje, og folk føler, at de godt må spørge, om man har fået lavet en operation, om man er tilfreds, om den er pæn, og om den dur.«

»Men det er bare så intimt og vedrører kun mig og min kone. Lad nu det pikspørgsmål hvile. Der er vigtigere ting i livet, end hvad der er i folks bukser. Som at snakke højt om de muligheder, man har i Danmark,« siger Noah Skaalum, som netop har skrevet sin bog primært til børn og unge for at give dem noget af den information, som han selv manglede, da han var yngre.

Noah Skaalum med sin kone, Sika, og deres søn Elion på to år. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Noah Skaalum med sin kone, Sika, og deres søn Elion på to år. Foto: Bax Lindhardt

»I dag er jeg, hvor jeg gerne vil være. Er en kedelig, lykkelig familiefar, der ligesom alle andre børnefamilier har masser af kaos i sit liv. Og en kone, der synes, at jeg er dejlig. Håber jeg.«

Og så griner han. Ham, der før var kendt som Sarah fra 'X Factor'.