'Mit guld'.

Sådan skriver Noah Skaalum til et billede af hans lille, nye guldklump.

'X Factor'-stjernen, der vandt programmet tilbage i 2011 - dengang som Sarah Skaalum Jørgensen - blev far for første gang i sidste uge.

I den forbindelse delte den stolte farmand blot et billede af sønnikkes bette fødder, men på det nyeste billede kan man næsten se ham i fuld figur.

Noah og Sika Skaalum blev gift for lidt over fire år siden.

Sønnen, der hedder Elion Oscar Skaalum, har Noah Skaalum fået sammen med konen, Sika.

Noah Skaalum var kun 15 år gammel, da han - kendt som Sarah - vandt det populære program for otte år siden.

Siden har Noah Skaalum gennemgået et kønskifte fra kvinde til mand.

Elion Oscar Skaalum er det lykkelige resultat af flere fertilitetsbehandlinger.

Parret havde forsøgte at blive forældre i tre år, før det endelig lykkedes konen Sika at blive gravid.

Noget, som Noah Skaalum tidligere har fortalt åbent om, da parret besøgte B.T. Live tilbage i januar.

»De første fire gange er man nærmest grædefærdig, det gør så ondt, at der ikke er de to streger. Men man bliver vant til nederlaget,« fortalte han.

Noah og Sika blev gift på Gladsaxe Rådhus tilbage i 2014.