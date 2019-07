Nu afslører Noah og Sika, hvad deres søn skal hedde.

Der er sket rigtig meget siden 2011, hvor Noah Skaalum som 15-årig vandt ‘X Factor’. Dengang som Sarah, der begejstrede seerne som en dansk udgave af popstjernen Pink.

Men tiden efter ‘X Factor’ var svær og kulminerede i en lang indlæggelse og en succesfuld behandling for angst og depression.

Noah kom ud på den anden side og fandt sammen med Sika, som han giftede sig med kort efter.

I dag er Noah officielt en mand, og ham og hans hustru er endeligt blevet gravide efter flere års kamp.

Til december bliver parret forældre, og de kunne i sidste måned afsløre, at de venter sig en lille søn. De har også fundet et navn til den lille ny, som de nu løfter sløret for:

'Vores søn skal hedde Elion,' afslører både Noah og Sika på deres Instagram-profiler.

»Vi blev forelsket i det navn stort set lige efter, at vi havde fundet ud, af vi var gravide. Det føles bare helt rigtigt. Vi kender ikke nogen, der hedder det, det opstod bare pludseligt, og det passer perfekt til ham,« uddyber en glad Sika til Realityportalen.dk.

Vis dette opslag på Instagram Elion #boypregnancy #hjertebarn #fertilitetsbehandling #heltalmindeligeunormaleforaeldre #kærlighed #ivfsuccess Et opslag delt af Sika Skaalum (@sikaskaalum) den 23. Jul, 2019 kl. 12.55 PDT

Vis dette opslag på Instagram Tak fordi du vil bo i mig #familienskaalum #pregnant #uge17 #ivfsuccess #heltalmindeligeunormaleforaeldre #kærlighed #fertilitetsbehandling #hjertebarn @noahskaalum hvor er vi heldige Et opslag delt af Sika Skaalum (@sikaskaalum) den 16. Jun, 2019 kl. 10.17 PDT

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk