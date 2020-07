Alexandra Burke har overvejet mange gange, om hun skulle dele det, som hun kalder 'sin sandhed'.

Hun vandt tilbage i 2008 som bare 19-årig den britiske udgave af 'X Factor'.

Og nu fortæller stjernen for første gang, hvordan det har været at være en farvet kvinde, som gang på gang er blevet bedt om at ændre på sig selv for at appellere til det hvide publikum.

»Hvis jeg ikke elskede musik så meget, så havde jeg helt sikkert ikke været i denne industri,« lyder en af hendes kontante udmeldinger i et opslag, hun har lavet på Instagram.

Vis dette opslag på Instagram I felt it was time to speak up... This is a scary moment for me. I didn’t always want to speak up.. but it is the right thing to do. So, here’s my truth, the positive and the emotional. Side note: When I talk about ‘not seeing colour’ I’m not referring to the idea of being blind to skin colour, I’m talking about the notion within the music industry and institutionally that whiter is better. Why does an industry that should be focused on vocal ability spend so much time dictating an artists worth on their colour? Et opslag delt af Alexandra Burke (@alexandraburke) den 19. Jun, 2020 kl. 4.22 PDT

Siden hun som teenager vandt den store talentkonkurrence, er hun blevet bedt om at ændre farven på sin hud, sin frisure, hvor meget hun smiler, og hvilken musik hun laver, fortæller hun.

Alt sammen fordi, hun skulle være mere relaterbar for det hvide publikum.

»'Du bliver nødt til at have hår, der appellerer til hvide mennesker, så de bedre kan forstå dig'. Jeg mener, jeg var kun 19 år gammel,« lyder det fra sangerinden, som er 31 år i dag.

Hun er flere gange i tårer i videoen, når hun skal fortælle om sine oplevelser. Hun siger blandt andet, at hun den dag i dag er meget vred på sig selv, fordi hun ikke har sagt noget mere fra.

En af de ting, som hun dog har gjort, fortæller hun, er at bryde med et pladeselskab, som bad hende ændre sin frisure. Dem er hun ikke længere i stald hos.

Sangerinden fortæller, at hvis det ikke var for den styrke, som hun har fået fra sin mor – en enlig, stærk, sort kvinde – så havde hun ikke klaret de seneste 11 år i branchen.

Flere gange i videoen på sangerindens profil fortæller hun, at hun er meget nervøs for at skulle fortælle sin historie. I dag skammer hun sig dog ikke længere over det, hun har oplevet.

Hun håber bare og beder til, at det opgør, der er med racisme i disse dage, vil ændre noget til det bedre. Desuden understreger hun flere gange, at hun ikke prøver at spille et 'offerkort', men alt i alt bare ønske at dele sin fortælling til hjælp og inspiration for andre.