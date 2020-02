Diamanter er en piges bedste ven.

Men det var ikke tilfældet for Maria Meldgaard, som er en del af duoen 'Maria og Bea', da hun dukkede op til torsdagens Zulu Awards 2020.

Pigerne var ellers 'klar på fest', da de mødte B.T.s reporter på den røde løber.

Men en diamantring bragte de to sønderjyder en tur på hospitalet, viser Bea Kaite på sin Instagram-profil.

Maria og Bea til ZULU Awards 2020 i K.B. Hallen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Maria og Bea til ZULU Awards 2020 i K.B. Hallen. Foto: Martin Sylvest

De to rap-tøser Maria Meldgaard og Bea Kaite mødte op på den røde løber i høje støvler, pelsvest og masser af blottet hud.

Maria Meldgaard bar desuden også et par lange, gennemsigte handsker, flankeret af en stor diamantring. En diamantring, der pludseligt sad fast.

De to piger, som på den røde løber afslørede overfor B.T, at de netop er flyttet sammen, måtte derfor aflægge Hvidovre Hospital et visit.

Her fik Maria Meldgaard så skåret den alt for stramme ring af.

På videoen kan man se en sygeplejerske, som skærer ringen af langefingeren.

Den lille hospitalsepisode stoppede dog ikke de to festglade piger.

På de sociale medier kan man nemlig se, at de efter besøget tog direkte videre til efterfesten for Zulu Awards efterfølgende.

Du kan se et klip af pigernes sygehusbesøg i Bea Kaites instagramopsalg herunder.