Omend det er nyt at se ham i slips og nystrøget skjorte, så vil hans ansigt nok vække genklang, når det kommer op at hænge i Sønderborg Kommunes lygtepæle under det kommende kommunalvalg.

Her har den 22-årige 'X Factor'-stjerne Vilson Ferati meddelt, at han vil stille op for Socialdemokratiet med ambitionen om at blive valgt til byrådet.

Det sker efter, at han blev prikket på skulderen af Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S), fortæller han til B.T.

»Han syntes, det kunne være mega fedt og interessant at have mig med, for i byrådet er der mange ældre, og de har brug for en ung dreng, der tænker det samme som kommunens unge – plus at jeg var et kendt ansigt,« siger Vilson Ferati, der bor i Nordborg på Als 26 kilometer nord for Sønderborg.

Det er dette billede af Vilson Ferati, som snart kommer til at pryde lygtepælene i Sønderborg Kommune. Foto: Arvid Nielsen

»Og så skulle jeg lige have lidt tid til at tænke over det. Men den vej igennem er der mulighed for, at jeg kan skabe aktiviteter, der hjælper de unge med at komme lidt ud i byen, samtidig med at jeg kan promovere mig selv.«

For musikken er stadig den unge 'X Factor'-deltagers førsteprioritet, understreger Vilson Ferati, der nåede til fjerde liveshow anført af sin mentor, stjerne-DJ'en Martin Jensen.

Og selvom han indrømmer, at den politiske erfaring lader noget tilbage at ønske, så er han ikke helt uden ideer.

Hans mission er nemlig, at der skal mere livemusik til Sønderborg. Konkret drømmer han om, at en stribe caféer vil lægge scene til, at frivillige lokale bands kan komme ud og spille hver anden weekend.

Vilson Ferati med sin mento Martin Jensen i 'X Factor' i 2021. Foto: Martin Sylvest

»Corona har ødelagt meget. Jeg tror, der er mange, der har lyst til – også uden at få penge for det – at komme ud at spille. Samtidig er det en fordel for Sønderborg, hvis folk får lyst til at komme ud og få noget lækkert at spise.«

Kunne du ikke stable sådan et arrangement på benene uden at gå ind i politik?

»Det kunne jeg sagtens, men jeg har også bare længe haft en interesse for politik, hvor jeg gik og tænkte: 'Hvem er det, der står for det her? Hvem tager beslutningerne og sørger for, at de her ideer kommer op at køre? Bliver der bygget et nyt multikulturhus for de unge, hvem har så stået bag det?,« siger Vilson Ferati, der håber, at hans ideer og nysgerrighed på lokalpolitiske beslutningsprocesser kan gøre op for hans manglende erfaring på området.

»Jeg forstår ikke særlig meget politik, men det er klart noget, jeg vil sætte mig mere ind i, for jeg synes, det er mega fedt. Plus at jeg kan hjælpe andre musikanter med at komme ud at spille og gå efter deres drøm.«

Vilson Ferati kom til fjerde liveshow, hvor han blev stemt ud af seerne. Nu håber han på en helt anden slags stemmer. Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VI

Hvad er dine mærkesager?

»Hvad mener du helt præcis med det?«

Hvad vil du gå til valg på udover mere livemusik i Sønderborg?

»Jeg er blevet fortalt, at jeg kun skal være i byrådet, så det er egentlig ikke de helt store politikeremner, jeg får,« siger Vilson Ferati.

»Jeg skal stå for aktiviteter i Sønderborg og for at få de unge ud, så de ikke bare ligger derhjemme og scroller på deres telefoner. Og det er en fed opgave at få. Men der er helt klart noget, jeg skal sætte mig ind i. Det er helt nyt for mig, og det tager en del af min tid, men det er helt klart det værd, hvis det giver pote i sidste ende,« siger Vilson Ferati, der glæder sig over, at han har garvede kræfter i partiet, der har lyst til at hjælpe ham godt i gang.

Han håber dog også, at hans kendte ansigt kan være en lille hjælp.

»Der er mange, der kender mig i Sønderborg og Nordborg, og jeg skal personligt have 300 stemmer, så jeg håber da, at folk vil stemme på mig. Men selv hvis jeg ikke kommer videre, vil jeg knokle for, at nogle af mine ideer vil blive taget op og blive en succes. Der er mange artister derude, som gerne vil spille, så det skal jeg gøre muligt for dem.«

Socialdemokraterne i Sønderborg scorede 41,5 procent af stemmerne ved det seneste kommunalvalg. Her blev spidskandidaten Erik Lauritzen genvalgt til posten som borgmester, som han nu har bestridt i to valgperioder.

Til novembers kommunalvalg vil partiets kandidater stille op sideordnet. Det vil sige, at det er antallet af personlige stemmer og ikke placeringen på opstillingslisten, der afgør, hvem der får en plads i byrådet.