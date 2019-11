En fortælling med adskillige fertilitetsbehandlinger og et kønsskifte er endt lykkelig for Noah Skaalum.

'X Factor'-stjernen, der engang hed Sarah Skaalum, er nemlig blevet far.

Det afslører han på Instagram, hvor han deler et billede af sønnen, som han har fået med konen Sika.

Eller rettere sagt: Han deler et billede af lille Elion Oscar Skaalums fødder og fortæller, at sønnen kom til verden tirsdag.

Noah og Sika Skaalum blev gift for lidt over fire år siden.

'Du er den smukkeste dreng, jeg nogensinde har set. Din mor @sikaskaalum har klaret det så flot igennem det hele - hende kan du godt være stolt af,' skriver han og fortsætter:

'Jeg elsker dig af hele mit skræmte, men lykkelige hjerte.' Opslaget er desuden krydret med en masse blå hjerte-emojis.

Elion Oscar Skaalum er det lykkelige resultat af flere fertilitetsbehandlinger. Noget, som Noah Skaalum tidligere har fortalt åbent om, da han og konen besøgte B.T. Live i januar.

Dengang havde parret i tre år forsøgt at blive forældre. Uden held.

Sådan så det ud, da Noah Skaalum - dengang Sarah - vandt 'X Factor' i 2011. Foto: Mogens Flindt/Ritzau Scanpix

»De første fire gange er man nærmest grædefærdig, det gør så ondt, at der ikke er de to streger. Men man bliver vant til nederlaget,« fortalte han.

Ved samme anledning fortalte Noah Skaalum, der er født som kvinde, om den kønsskifteproces, han gennem de seneste år har gennemgået.

Et kønsskifte, der nærmest blev kickstartet, da parret begyndte at tale om en fremtid med børn.

»Du siger flere gange, at du slet ikke kan identificere dig med at være mor, og det var måske noget af det første, der åbnede det op,« forklarede Sika Skaalum dengang.