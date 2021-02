Der er kærlighed i luften for Bea Sarockaite, der er den ene halvdel af 'X Factor'-duoen 'Maria og Bea'.

Hun har nemlig fået sig en ny kæreste – og sågar en kendt én af slagsen.

Det skriver Se og Hør, som har fået forholdet bekræftet fra hestens egen mund.

»Vi har været kærester i lige over et år nu faktisk,« siger Bea Sarockaite til ugebladet og fortæller, at parret mødte hinanden backstage efter en koncert i København, hvor de begge havde optrådt.

Maria og Bea til ZULU Awards 2020 i K.B. Hallen.

Den heldige mand i Bea Sarockaites liv er Adis, der er en del af raptrioen KDZ, som nok er bedst kendt for deres debutsingle 'Yeye' fra 2019.

Der er dog på nuværende tidspunkt tale om et langdistanceforhold, da Bea bor i København, mens Adis bor i Aalborg.

Bea afslører dog over for Se og Hør, at parret snart flytter sammen. Hun fortæller ikke, hvor I landet de vil slå sig ned.

Maria og Bea medvirkede i 'X Factor' i 2019, hvor de måtte trække sig, fordi Beas far på tragisk vis døde pludseligt af en hjerneblødning.

Duoen har siden udgivet deres eget musik, ligesom de har haft deres eget tv-program.