Sigmund kaster sig ud i et helt nyt projekt.

Vi har lært Maria Hjort Kronholm at kende som den nye kæreste til Michael Sommer fra ‘Gift ved første blik’. Men nu gør hun sig altså også bemærket i sin rolle som smykkedesigner og diamanthandler, for hun har skrevet kontrakt med ‘X Factor’-stjernen Sigmund Trondheim, som skal være co-designer på hendes næste smykkekollektion.

De to mødte hinanden helt tilfældigt tilbage i januar, da der blev afholdt Reality Awards, hvor de faldt i snak på den røde løber og fik idéen om et muligt samarbejde i fremtiden.

»Jeg har valgt at indgå et samarbejde med Sigmund, da han, udover at være en dygtig sanger og performer, har en skøn, positiv og fordomsfri personlighed. Han har en fantastisk energi. Og lige præcis det kunne jeg godt tænke mig at strikke sammen til en smuk kollektion,« siger Maria til Realityportalen.

Kollektionen skal hedde Hearts & Stars by Sigmund, og det er den første i en række af kendis-kollektioner, som Maria har planlagt. Hun forventer, at den vil være klar på hendes webshop i sommeren 2020, og kollektionen vil blive lanceret i butikken i Borup, hvor der vil være stor fest og Sigmund vil synge.

Hun har også en allerede en fast aftale om et samarbejde i fremtiden med Janni Ree.

»Og så vil jeg gerne lave en smykkekollektion med Søren Rasted, jeg synes, han kunne passe perfekt til en mere maskulin kollektion.«

Marias planer glæder ikke kun hende selv, men også Michael Sommer, som vi inden længe får fornøjelsen af i ‘Ex on the Beach’.

»Jeg støtter hende hele vejen, og hun er så sej,« siger han til Realityportalen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.