Den tidligere 'X Factor'- og Melodi Grand Prix-deltager Sigmund Trondheim har tilbragt en stor del af weekenden på Hvidovre Hospital, hvor han lørdag aften blev indlagt i voldsomme smerter.

Her måtte han ligge med drop i 20 timer, før hans medtagne krop var restitueret nok til, at han kunne sendes hjem igen.

Mareridtet, som han selv kalder det, blev udløst af en operation onsdag, hvor han fik fjernet en visdomstand.

Efter operationen blev han sendt hjem med to slags smertestillende medicin, men det virkede ikke, siger han til B.T.

»Jeg tog derfor også nogle panodiler, men det blev ikke bedre. Lørdag kunne jeg ikke længere holde smerterne ud, så jeg ringede til vagtlægen. Da jeg fortalte, at jeg havde blandet medicinen med panodiler, sagde hun, at jeg skulle indlægges omgående,« siger han om dramaet.

Han blev indlagt lørdag aften, og de næste 20 timer lå han til behandling og observation.

»Desværre blev smerterne kun endnu værre på hospitalet, fordi droppet neutraliserede det smertestillende,« siger 24-årige Sigmund, som ifølge lægerne risikerede alvorlige leverskader, hvis han ikke fin medicinen ud af kroppen.

»Jeg har det rigtig fint nu, men jeg sover rigtig meget, så det er ikke helt ovre endnu. Jeg kan glæde mig over, at mange hjælper mig igennem det på sociale medier. Der er blandt andet en, der har skrevet, at de hellere vil føde trillinger end at gennemleve det, som jeg har været igennem,« siger han.

Lægerne har fortalt Sigmund, at det er yderst farligt at blande den smertelindrende medicin, han fik hos tandlægen, med panodil.

»Sagen er, at det har den samme effekt, så derfor får man en overdosis, der kan gå ind og skade leveren,« siger realitystjernen, der også laver musik og snart medvirker i et nyt tv-program, som han ikke vil løfte sløret for endnu.

På grund af smerterne og indlæggelsen gik han glip af årets Pride-parade, som ellers er en af årets helt store fester for den homosekuelle mand.

»Det var også meget smertefuldt at gå glip af, faktisk. Jeg lå der helt ynkelig, og så kunne jeg se alle mine venner feste igennem på sociale medier,« siger Sigmund Trondheim, som nu må vente et år på den næste Pride.