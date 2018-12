Nu inviterer 'X Factor'-deltageren seerne helt tæt på.

– Nok er det svært og kompliceret at være homoseksuel i søde, lille Jylland, men hvis du også er vokset i en kristen familie, så kan du gå hen at føle dig rigtig, rigtig anderledes og føle, at du lever en syndigt liv med skam.

Ordene kommer fra Sigmund Trondheim, som seerne lærte at kende som den glade og smilende homoseksuelle fyr i den seneste sæson af ‘X Factor’. Bag overfladen er sandheden nemlig en anden, og barndommens tavshed har sat dybe spor i den nu voksne Sigmund, der nu sætter fokus på det i DR3-serien ‘Kommer Sigmund i helvede?’.

Her inviterer han seerne ind i sit liv, og han fortæller ærligt om den skam, han har følt – og stadig føler – over at være homoseksuel.

– Hele min barndom har jeg gået rundt og følt, at jeg var forkert – uden at snakke om det eller at få det at vide fra andre, så var der bare noget i luften, der sagde, at jeg skulle lægge skjul på de følelser og tanker, jeg havde, siger han i dokumentaren og fortsætter:

– Altså, jeg har jo faktisk aldrig kysset med nogen. Jeg har aldrig haft sex med en anden person, for jeg skammer mig. Jeg skammer mig, fortæller han i dokumentaren, hvor han også slår fast, at han den dag i dag stadig frygter at ende i helvede.

I løbet af de to afsnit kommer seerne tæt på Sigmund, mens han er til sin første Pride, får sit første kys og tager på sin første date, mens Sigmund også endelig får taget den store snak med forældrene omkring homoseksualiteten og den skam, han har følt i hele sit liv. Og forhåbentlig får han taget det endelige skridt væk fra skammen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk