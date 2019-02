Tirsdag aften bliver andet afsnit af tv-serien 'Remee & Mathilde' sendt. Her åbner Remee op om en periode i sit liv, hvor pengene var få og forbruget for stort.

»Siden jeg var 23 år har jeg aldrig tjent mindre end et antal millioner om året,« siger Remee i aftenens afsnit.

Da Remee begyndte at lave X Factor, var det alt, han kunne fokusere på. Derfor tjente han ikke ligeså meget, som han var vant til, hvorfor pengene lige så stille slap op.

»Det optog stort set alt min energi, og jeg får stort set ikke noget for det. Så jeg brugte lige så mange penge, som jeg altid har gjort, for det har jeg været vant til. Og hvis du lige pludselig rammer en indkomst, som er lavere end det, du bruger, er det meget naturligt, at det på et tidspunkt slipper op,« siger Remee.

Da pressen fandt ud af, at Remee var ved at løbe tør for penge, endte det på diverse forsider, hvilket skabte store problemer for hans store Tyrkiet-eventyr.

I midten af 00'erne kørte Remee tilfældigvis forbi det eksklusive feriekompleks 'OASIS Club'. Han forelskede sig hurtigt i en luksusvilla og inviterede flere kendis-venner til også at købe lejligheder i samme kompleks.

Her købte blandt andre Uffe Holm, Dennis Knudsen og Johnny Hansen også lejligheder.

Da forsiderne om Remee kom frem, var OASIS Club stadig under konstruktion. Men historien om hans mindre indkomst og tomme lejligheder endte med at give projektet et dårligt ry.

Her ses Remee på altanen i sin lejlighed i Oasis Club. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere Her ses Remee på altanen i sin lejlighed i Oasis Club. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

»Det stod tomt, fordi ingen var flyttet ind endnu,« siger Remee i programmet, som pointerer, at pressen derfor fordrejede historien til, at lejlighederne stod tomme på grund af hans indkomst.

»Nedturen fik også ubehagelige og personlige konsekvenser. Du kunne pludselig føle, du var toxic i alle mulige sammenhænge. Også hvad det kostede mig af venskaber, fordi; 'tænk, hvis du var på røven.' Altså, og hvad så?«

Og det var ikke den sidste skandale, Remee måtte igennem for OASIS Club.

Da Remee tilbage i 2009 datede millionærdatteren Michala Kjær fik ugebladet Se & Hør billeder af parrets ferie i Tyrkiet.

OASIS CLUB. Foto: Kristoffer Juel Poulsen Vis mere OASIS CLUB. Foto: Kristoffer Juel Poulsen

På ferien havde de også besøg af blandt andet Caroline Fleming og hendes barn.

»Jeg var i gang med at ryge det, som vi dernede kalder for en 'bjergged'. Og det må man faktisk ikke dernede - det må man faktisk virkelig ikke dernede. Og så var Caroline Fleming på besøg, og det har de fået et billede af,« fortæller Remee med et smil.

»Og det får de så kædet sammen til, at det nærmest er Caroline Flemings barn, der står midt inde i tågen af den dér bjergged. Og det er det altså ikke,« siger Remee.

I programmet fortæller han videre, at historien om 'bjerggeden' potentielt kunne smadre hele komplekset og dets ry, hvorfor han i bytte valgte at give Se & Hør historien om hans forhold til Michala Kjær.

»Det er ulækkert. Det er frygteligt. At skulle leve dit liv på den måde. For dem var det bare blevet den vildeste føljeton at blive en del af, og selvfølgelig er det også skabt af én selv på en eller anden måde, fordi man har skabt interessen. Konsekvenserne af den interesse er så grænseoverskridende og så intimiderende,« siger Remee.

Andet afsnit af tv-serien 'Remee & Mathilde' bliver sendt på Kanal 5 tirsdag klokken 20.00.