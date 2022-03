Allerede da Lasse Skriver første gang tonede frem på skærmen til sin 'X Factor'-audition, spåede den garvede dommer Thomas Blachman, at den 17-årige tømrerlærling ville nå hele vejen til finalen.

Men sådan skulle det ikke gå. For selvsamme dommer endte nemlig med at fravælge den unge deltager på målstregen ved årets bootcamp og tog i stedet Mads Moldt med til de eftertragtede liveshows.

Noget, Lasse Skriver dog formentligt hurtigt kom sig over. Allerede dagen efter, at bootcamp-programmet havde ramt sendefalden, kunne han nemlig afsløre, at han havde skrevet under på en pladekontrakt med Sony, der – ligesom Blachman – havde fået øjnene op for ham til hans audition.

Nu har han truffet et svært, men tilsyneladende nødvendigt karrierevalg. Det afslører 'X Factor'-stjernen i et opslag på sin Instagram-profil.

Efter tre år i lære som tømrer, og med et års tid tilbage på skolebænken, har Lasse Skriver nemlig valgt at sætte uddannelsen i bero, for at fokusere helt og aldeles på musikken.

'Nogen vil uden tvivl sige det er en mega dum beslutning, men den er truffet og jeg føler det er det rigtige,' skriver Lasse Skriver i opslaget, der desuden kan fortælle, at det var netop den chef, han nu siger farvel til, der fik ham overtalt til at deltage i 'X Factor' i sin tid.

Den store beslutning betyder da heller ikke nødvendigvis et endegyldigt farvel til tømrerfaget, forklarer han.

Skulle han fortryde, har han nemlig fået muligheden for at starte, hvor han slap på tømreruddannelsen.