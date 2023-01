Lyt til artiklen

Popkunstneren Remee Jackmann har med sikker hånd gennem flere årtier været fast leverandør af iørefaldende pophits.

Men da han blev 'X Factor'-dommer mistede han i en periode lidt grebet om at skrive de rigtige sange.

Remee Jackman levede sig nemlig så meget ind i de enkelte kunstnere, som han var mentor for, at det fjernede fokus fra hans egen sangskrivning:

»Jeg har altid været autistisk optaget af det. Jeg tror næsten, jeg kan huske alle sange, jeg har lavet i det show (X Factor, red.) i alle sæsoner. Næsten i rækkefølge på alle artisterne, så jeg gik virkelig op i det,« siger han og forklarer, at han brugte meget tid på også at sammensætte sangene, så de passede godt til hans artister.

Remee i sit pladestudie, som han håber at få mere tid i, så han kan skrive flere popsange. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Remee i sit pladestudie, som han håber at få mere tid i, så han kan skrive flere popsange. Foto: Bax Lindhardt

»Men det engagement gjorde, at det fjernede min kreativitet fra at skrive selv og mit overblik over, hvad man skulle skrive selv, fordi jeg kun sad og arbejdede med eksisterende materialer,« lyder fra 48-årige Remee, der i alt var 'X Factor'-dommer i otte sæsoner.

B.T. satte i december Remee Jackman stævne til en snak om hans liv og succes og rollen som far. Men snakken faldt også på hans arbejde som musiker, og hvorfor han ikke har leveret så mange sange de seneste år, som han har gjort tidligere.

Ifølge Remee Jackman handler det både om, at han har brugt sin tid på andre forretningsområder, men også om, at musikpræferencerne ændrede sig, hvilken han skulle tilpasse sig.

»Men der var alle mulige ting, der påvirkede, at det (at skrive sange, red.) ikke lige lå til højrebenet for mig, og så havde jeg tre andre partnerskabe. Så det er også et spørgsmål om timer nok i døgnet,« siger han og forklarer, at han dog har ambitioner om igen at bruge mere tid på sangskrivningen og lave flere hits.

Jeg prøvede sågar at få lyse striber i håret. Det duer bare ikke så godt i Afrohår. Det blev bare sådan en gullig klat i midten. Remee Jackman om da han farvede håret for at ligne George Michael.

For både at kunne nå at skrive mere musik samt alle sine andre projekter som firmaet Social Works, der blandt andet laver reklamer for influencere, pasning af natklubben Museo samtidig med, at han også vil have tid til sine to små døtre etårige Lelou og syvårige Kenya, har Remee droppet strandvejsvillaen i Vedbæk og er flyttet ind til Indre By i København, hvor han har tæt til sit musikstudie.

Og han har stor erfaring at trække på, når han atter skal snedkerere popsange.

Allerede fra barnsben var interessen for musik stor. I starten var det både hip hop og soul, men også 80’er pop som Duran Duran, Depeche Mode og Wham, der var hans store inspiration.

»Jeg var ligesom en hybrid mellem de to meget forskellige veje og genrer i musik. Men var lige stor fan af begge ting, så det har påvirket mig siden,« siger han og husker tilbage på, da han var stor fan af Wham og George Michael, hvor han især var vild med julehittet 'Last Chritsmas'.

Remee med datteren Kenya. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Remee med datteren Kenya. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg prøvede sågar at få lyse striber i håret. Det duer bare ikke så godt i Afrohår. Det blev bare sådan en gullig klat i midten. Men det var helt klart en stor inspiration – også for det, der senere blev 'Let love be love',« siger han om sin kendte julesang, som han skrev i 1998, da han skulle være far for første gang til datteren Emma.

'Let Love be Love’ er siden blevet et af Remee Jackmans største hit, men gennem tiden har han skrevet mange andre hits blandt andet til popgrupperne Sound of Seduction, Soap samt til den svenske popsangerinde Robyn.

Men han har også skrevet en del hits til film som 'Bridget Jones Diary' og 'Dr. Doolite' og flere andre.

Dertil kommer, at han også har haft stor succes i Asien, hvor han hoppede på den såkaldte K Pop(Koreansk pop musik) bølge på det rigtige tidspunkt. Flere af hans sange er skrevet om til koreanske kunstnere, og samlet har han solgt flere millioner plader, hvilket har været en indbringende forretning.

Remee er en travl forretningsmand med mange projekter. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Remee er en travl forretningsmand med mange projekter. Foto: Bax Lindhardt

Når Remee ser tilbage på sine egne erfaringer, så er hans bedste råd til succes følgende:

»Mange folk er så optaget af penge, men mit perspektik har altid været, at penge er en bivirkning af at ramme rigtigt. Så sørg for at ramme rigtig først. Er det rigtigt? Er teamet rigtig? Kilder det her? Sidder det i skabet?.«

»Uanset hvad man laver, hvis det fungerer, og der virkelig er hul igennem, så kommer det også naturligt, at der kommer penge ud af det,« siger han.

Han tilføjer, at han efterfølgende altid efterrationaliserer sine projekter:

»Der er vigtigt at tænke på, hvad man fik fra hånden, og om det fungerede? Var det fedt? Hvad lærte du, og hvad kan du give videre?.«