'Solo Dance' er et stort hit fra den den danske DJ og X Factor dommer Martin Jensen. Men nu er han helt færdig med at danse solo.

Han skal nemlig giftes.

Det oplyser han på sin Instagram-profil.

»Sikke en måde at ende året på. Hun sagde JA! Jeg elsker dig, Natasha Samsara Jensen,« skriver han i opslaget.

Til teksten er der tilhørende tre billeder, hvor den unge DJ er nede på sine knæ for at fri til sin nu daværende kæreste.

Og han har virkelig gjort noget ud af det.

På billederne kan man se 'Will you marry me' (Vil du gifte dig med mig red.) skrevet med fakler med ild i.

Hele scenen udspiller sig på en lækker strand på en ø i Maldiverne.