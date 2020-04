'X Factor'-dommeren Oh Land blev indkaldt til et møde med statsminister Mette Frederiksen om, hvordan kulturlivet bedst sikres gennem coronakrisen.

Den nuværende coronakrise har haft sin indvirkning på stort set alle dele af det danske samfund. Dog er Danmark et af de lande, der har håndteret krisen bedst indtil videre, og mange peger på statsminister Mette Frederiksen, der med sin handlekraft – og et utal af pressemøder – har formået at oplyse og mane til besindighed i befolkningen i denne svære tid.

Et af de områder, hvor Danmark dog halter efter, er beskyttelsen af kulturlivet. Mens der er kommet flere hjælpepakker til virksomheder og selvstændige, så mangler det hårdt pressede danske kulturliv – såsom teatere, spillesteder og lignede – stadig at få klar besked og en målrettet økonomisk håndsrækning.

Oh Land indkaldt til digitalt møde

Derfor indkaldte statsminister Mette Frederiksen og kulturminister Joy Mogensen i går til et møde om, hvordan kulturlivet bedst hjælpes videre og igennem coronakrisen. Det møde deltog flere kulturpersonligheder i, blandt andre ‘X Factor’-dommeren Oh Land med det borgerlige navn Nanna Øland.

'På statsministerens initiativ blev der diskuteret hvilke åbenlyse problemer, denne usædvanlige tid har medført på kulturområdet, og ikke mindst en masse løsninger og kreative idéer til, hvordan vi fortsat kan lade kunsten såvel som åndslivet spire, når vi så småt kommer ud på den anden side af denne her krise,' fortæller Oh Land på sin Instagram.

Her fortæller Oh Land også, at hendes råd til statsministeren og kulturministeren var, at der blot er brug for en klar linje for kulturen, for i så fald skal kulturlivet nok klare sig.

'Som jeg sagde i dag, er det ikke første gang musikbranchen har skullet genopfinde sig selv, og er der noget, vi er gode til, så er det at finde små sprækker i asfalten, hvor der kan komme spirer op! Vi skal bare kende vores rammer og regler. Jeg glæder mig over at have en regering, der tør handle,' skriver Oh Land.

Statsministeren takker

Også statsminister Mette Frederiksen tyede til Instagram for at berette om, at der med mødet blev sat initiativer igang for at redde kulturen sikkert gennem coronakrisen.

'Krisen har tvunget os til at tænke nyt. Og kreativiteten er ganske enkelt imponerende. Det er vigtigt, at vi holder fast i det. Og holder hånden under vores kulturliv,' skriver statsminister Mette Frederiksen om baggrunden for mødet på sin Instagram, hvor hun slutter med et “tak for de mange gode input” – til altså blandt andre Oh Land.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.