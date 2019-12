Oh Land har tilsyneladende været godt tilfreds med sin kærestes kunstneriske evner under sidste års omgang af X Factor.

I hvert fald har sangerinden og sangskriveren med det borgerlige navn Nanna Øland Fabricius endnu engang fundet plads til kæresten, Adi Zukanović, når hun i begyndelsen af 2020 skal forsøge at vinde sangprogrammets 13. sæson.

»Jeg kører med det samme hold som sidst,« siger 34-årige Oh Land og uddyber, hvorfor kæresten er blevet genvalgt:

»Jeg har ham først og fremmest med, fordi jeg synes, at han er dygtig til det, han laver.«

Adi Zukanović er ligesom Oh Land selv en anerkendt musiker. Inden de to blev et officielt par, havde de allerede arbejdet og optrådt sammen.

»Vi har samme skabertrang og den samme kreativitet, så jeg kan ikke se andet end fordele ved at arbejde sammen.«

Oh Land blev i 2017 skilt fra Eske Kath, som hun havde været gift med i fem år, og som hun har sønnen Svend med.

Bruddet betød, at Oh Land sidste år måtte holde jul uden sin søn, da han skulle være hos sin far.

Pressemøde med dommerne på X Factor 2020 Thomas Blachman, Oh Land og Ankerstjerne på Nimb. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Pressemøde med dommerne på X Factor 2020 Thomas Blachman, Oh Land og Ankerstjerne på Nimb. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det betyder dog, at det i år bliver hendes tur til at danse rundt om juletræet med lillemanden på tre år.

»Det var rigtig hårdt ikke at have ham sidste år, så jeg glæder mig til, at det bliver rigtigt hyggeligt i år,« siger hun og fortsætter:

»Vi skal holde det (jul, red.) i min egen lejlighed på Nørrebro sammen med min kæreste (Adi Zukanović, red.).

Til spørgsmålet om, hvordan forholdet mellem hende og Adi Zukanović går, er Oh Land dog en kvinde af få ord.

»Jeg har ikke så meget mere at sige til mit privatliv andet end, at jeg har det godt og er et godt sted i mit liv.«

X Factor sæson 13 får premiere den 1. januar 2020 på TV 2 klokken 20.00, og der er rigeligt at glæde sig til, afslører Oh Land.

»Nievauet er højt i år. Bedre end sidste år, hvis man ser overordnet på det, så det bliver fedt.«

Udover Oh Land er Thomas Blachman og Ankerstjerne en del af dommerpanelet.