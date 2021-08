»Jeg var i en tilstand af chok. Jeg blev nødt til at overleve – koste hvad det ville. Og det var dér, min kriminelle karriere begyndte.«

Da 39-årige Anders Garcia deltog i sidste sæson af 'X Factor', fortalte han åbent om sit fængselsophold – om hvordan han var på prøveløsladelse fra en tre år lang dom, og at han var blevet reddet af Fangekoret og havde lagt sin kriminelle løbebane bag sig.

Han ønskede dog ikke at fortælle, hvordan han var endt bag tremmer.

»Det er ikke, fordi jeg ikke vil snakke om det, men jeg vil gerne beskytte min familie,« fortalte han i januar.

39-årige Anders Garcia. Foto: TV 2 Vis mere 39-årige Anders Garcia. Foto: TV 2

»Det er ikke dem, der har valgt, at jeg stiller op i 'X Factor' og fortæller min historie. Det er en opmærksomhed, de gerne vil være foruden, og siden de altid har støttet mig, så vil jeg gerne respektere dem den anden vej,« fortsatte han.

Men nu er han klar.

Det seneste stykke tid er han nemlig kommet frem til, at han kun kan komme videre ved at holde op med at skamme sig og ved at turde stå ved, at han potentielt har gjort skade på andre mennesker. De overvejelser synger han derfor om på sine to nye singler, 'Me, My Soul and I' og 'The Final Way Home', som er lavet sammen med producer og sangskriver Asger Schrøder og Lars Falck, og som udkommer inden længe.

»De handler om mine følelser og om livet, når det kan være svært,« siger Anders Garcia, der de seneste år har skrevet digte, som han har fået en sangskriver til at hjælpe med at omsætte til lyrik.

Coveret til Anders Garcias nye single. Vis mere Coveret til Anders Garcias nye single.

Ifølge Anders Garcia blev livet svært, da hans daværende kone for 12 år siden mistede sin bror i en ulykke. Hun gik fuldstændig ned med flaget, havde smerter i kroppen og mistede på et tidspunkt førligheden i hænderne.

»Når der sker noget tragisk for en, man elsker rigtig meget, så går man i chok. Jeg blev sat i kæmpe alarmberedskab, fik stress og kunne ikke arbejde,« siger Anders Garcia, der måtte opsige sit job som handicaphjælper for at passe på sig selv og sin kone.

Uden en stabil indkomst kunne han ikke betale sine regninger, fortæller han, og da banken nægtede at give ham henstand på lån, faldt han for fristelsen.

»Jeg mødte nogle mennesker, der solgte lidt ting og sager, og så begyndte jeg også at sælge narko for at overleve fra dag til dag,« fortæller Anders Garcia.

Han blev snuppet et par gange og nåede at aftjene 30 timers samfundstjeneste, inden han fik en ny dom – ni måneders betinget og seks måneder med fodlænke. Men det stoppede ham ikke.

»Når man ikke får trukket vejret, gør man nogle gange de ting, som ligger dybest i ens vaner. Så jeg tog et valg om at købe et kilo amfetamin, som jeg ville sælge videre. Men det nåede jeg aldrig. Og det er jeg egentlig glad for i dag, for jeg har aldrig haft behov for at skade andre mennesker.«

Anders Garcia er overbevist om, at politiet havde fået et tip om den store pakke amfetamin i hans kælder. For en dag, da han kom hjem, var politiet brudt ind i hans hus og havde lagt en seddel om, at det havde beslaglagt hans varer og opfordrede ham til at kontakte dem.

Da betjentene kort tid efter kom igen, erkendte Anders Garcia på stedet. Og selvom det var hårdt at være i fængsel, var det nødvendigt, fortæller han.

»Det er hårdt, at din frihed tages fra dig, og du ikke har noget at skulle have sagt. Og så savner du selvfølgelig din familie og venner, men et fængsel er også et pædagogisk redskab, og for mig var det nærmest terapeutisk. Du kan vælge at være usamarbejdsvillig og sidde og rådne op, eller du kan opføre dig pænt og lære noget om dig selv,« siger Anders Garcia.

Foruden Fangekoret, som gav ham fornyet livsglæde og interesse for musik, er han blevet tilbudt terapi og har uddannet sig inden for healing.

Og han håber nu, at han – hvis han altså ikke kan leve af musikken – kan bruge sine erfaringer til at hjælpe andre.

Anders Garcia udstod sin straf i april og er foreløbig på kontanthjælp. Men når han er klar, drømmer han om at bruge sin uddannelse som healer, holde foredrag om sin baggrund og om mindfulness.

»Det er ikke, fordi jeg ikke er ked af det, jeg har gjort, men det har været en nødvendig rejse for mig. Hvis jeg ikke havde gennemgået de her ting, havde jeg ikke været, hvor jeg er i dag med 'X Factor'-deltagelse og kommende musik.«