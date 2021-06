Det er ikke mere end otte måneder siden, at 'Ex on the Beach'-deltagerne Line Maria Busk og Nicklaes Johannes Olsen stod frem som kærester.

Men parret er alligevel så sikre på hinanden, at Nicklaes Johannes Olsen har fået dekoreret hele sit lår med en kæmpestor kærestetatovering.

Og motivet – det er såmænd hans kærestes ansigt i realistisk størrelse.

»Jeg er så beæret over, at jeg har fået en plads på hans lår. Det er kæmpestort,« siger Line Maria Busk til B.T.

Line Maria Busk har selv valgt, hvilket billede, der skulle på kærestens lår.

Nicklaes Johannes Olsen ville overraske sin kæreste med tatoveringen, men blev alligevel nødt til først at høre hende, hvilket billede, hun gerne ville have, han fik tusset

For hvis han havde valgt at forevige hende med et portræt, hvor hun ikke så godt ud, så var der nok faldet brænde ned, griner parret.

Begge er dog meget tilfredse med resultatet.

Line Maria Busk var Nicklaes Johannes Olsens kavaler til Reality Awards 2021, hvor han var nomineret til to priser.

Nicklaes Johannes Olsen og Line Maria Busk til Reality Awards 2021.

Den ene for 'bedste scoring' – men desværre er scoringen ikke hende.

Det er til gengæld ekskæresten Amanda Mogensen, som han scorede under sin deltagelse i 'Ex on the beach'.

»Det er da ærgerligt, men ja... det ved jeg sgu ikke. Jeg kan godt unde ham at vinde den. Jeg ønsker, min kæreste vinder alle de priser, han kan,« smilede Line Maria Busk overbærende, da B.T. talte med dem inden showet.

Og Nicklaes Johannes Olsen og Amanda Mogensen endte da også med at vinde prisen for deres romance i 'Ex on the Beach sæson 4'.

Til gengæld missede han prisen for 'årets newcomer', som i stedet gik til Alva Madsen fra 'Fars pige'.