Et besøg på luksushotellet Watergate i Washington DC fik sig onsdag en dramatisk udvikling for Hollywood-stjernen Woody Harrelson.

Her blev politiet tilkaldt klokken 23 om aftenen lokal tid, fordi den 60-årige skuespiller havde slået en anden mand i hovedet.

Det skriver NBC News, som har fået indsigt i politirapporten i sagen.

Ifølge det amerikanske medie var det dog ikke Woody Harrelsons skyld, at der udbrød slåskamp.

I politirapporten står der nemlig, at skuespilleren forsvarede sig selv og sin datter, fordi manden angiveligt blev ved med at tage billeder af dem.

Manden var desuden påvirket af alkohol og nægtede at slette billederne, da Woody Harrelson bad ham om det.

Ifølge politirapporten påstår Woody Harrelson, at manden prøvede at springe på ham i et forsøg på 'tage fat i hans nakke', hvorefter den berømte skuespiller slog ham i baghovedet eller nakken for at forsvare sig selv.

Manden blev efterfølgende afhørt på sit hotelværelse, og politiet overvejer nu, om de vil sigte ham for noget.

Woody Harrelson er far til tre døtre, 15-årige Makani, 25-årige Zoe og 28-årige Deni, som han deler med sin hustru, Laura Louie.

Det er uvist, hvilken af døtrene han var sammen med, da episoden fandt sted.

Woody Harrelson har endnu ikke udtalt sig om hændelsen.

Det er dog ikke første gang, at han kommer op at toppes med folk, som tager billeder af ham.

I 1995 blev han beordret til at betale erstatning til flere paparrazifotografer, som han havde angrebet fysisk, fordi de – ifølge skuespilleren – havde stalket ham og hans familie.

I 2006 blev han sagsøgt af en fotograf efter en hændelse i Hollywood, og tre år senere havde han et sammenstød med en person, der tog billeder af ham i lufthavnen i New York.