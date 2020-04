Flere kendisser mener, at der er mere, der står bag den ødelæggende corona-pandemi, end der bliver meldt ud officielt.

Eksempelvis lyder det fra skuespiller Woody Harrelson, at han ikke helt udelukker, at spredningen af 5G-internet hænger sammen med spredningen af virussen.

Han har delt en tekst på sin Instagram-profil, hvor der står, at 5G-internet hænger sammen med ikke bare spredningen, men også hvor dødelig coronavirus er, skriver New York Post.

I England har man oplevet, at flere telefonmaster, hvoraf nogle leverer 5G-netværk, er blevet sat ild i. Det bliver nu undersøgt, om der er en forbindelse mellem konsirationsteoriens spredning, og de forskellige ildebrande på masterne. Det skriver BBC.

Her ses Woody Harrelsin ved Oscar-uddelingen i 2018. Længe inden verdenen for alvor var bevidst om coronavirus. Foto: VALERIE MACON Vis mere Her ses Woody Harrelsin ved Oscar-uddelingen i 2018. Længe inden verdenen for alvor var bevidst om coronavirus. Foto: VALERIE MACON

I sit opslag indrømmer Harrelson, at han ikke har indgående kendskab til den teori, han er med til at sprede.

'Jeg har ikke undersøgt det fuldstændig, men jeg finder det meget interessant,' skriver han blandt andet i sit opslag, hvor han også fortæller, at han er blevet introduceret for idéen om 5G-forbindelsen af en veninde.

Det er dog ifølge sundhedseksperter en meget farlig udtalelser at komme med - foruden at de er meget forkerte.

»Konspirationsteoretikere udgør en trussel mod folkesundheden, fordi de engang har læst en facebook-side,« lyder det fra Michael Head fra University of Southampton, som udtaler sig til Evening Standard.

»Kendisserne, som hælder benzin på bålet med hensyn til de her konspirationer, skulle skamme sig.«

Woody Harrelsons skepsis overfor 5G bliver bakket op af rapperen M.I.A.

Hun lagde for nyligt et billede op af de brændende telefonmaster, hvor hun opfordrede til, at man bare slukkede dem i stedet.

Opslaget som den tidligere 'Sams Bar'-skuespiller har delt har fået mere end 25.000 likes.