Woody Allen har én film tilbage i sig. Og så stopper den 86-årige instruktør med at lave film.

Det fortæller spanske La Vanguardia.

Woody Allens 'Wasp 22' bliver hans sidste film. Derefter går han på pension.

»Meget af charmen er forsvundet (fra filmproduktion, red), fordi filmene ikke kommer i biograferne. Da jeg startede med at lave film, blev de vist i hele landets biografer, og folk ville flokkes til for at se dem,« fortæller Woody Allen.

Sådan er det ikke mere.

Streamingtjenester og pay-per-view har ændret måden, hvorpå film vises og opleves af filmelskere.

»Folk elsker at sidde hjemme ved deres store tv-skærme med god lyd og skarp billedkvalitet. Det er ikke det samme som da jeg gik ind i filmbranchen. Det er ikke så spændende for mig som at lave en film og få den i biograferne.«

Woody Allen har lavet 49 film. 'Wasp 22' bliver hans film nummer 50.

Den foregår i Paris, og produktionen begynder i efteråret 2022.

Den kontroversielle filmskaber har i årenes løb produceret flere af sine film i Europa, da hans popularitet i USA har været stærkt dalende efter anklager om seksuelle krænkelser.