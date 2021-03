»Jeg synes, de er tåbelige. Velmenende, men tåbelige. Alt, hvad de gør, er at forfølge et uskyldigt offer og tillade, at løgnen breder sig.«

Woody Allen taler om sig selv. Det uskyldige offer. Eller rettere: Han talte. Ordene stammer nemlig fra et interview, som CBS lavede i sommer, men som først er offentliggjort nu.

Et interview, der har vakt furore og opsigt i mere end én forstand.

Dels, fordi det er det første tv-interview, 85-årige Woody Allen har givet i næsten 30 år. Dels, fordi flere – inklusive Woody Allens egen lejr – anfægter, at det overhovedet skulle have været bragt.

»Beskyldningerne er så latterlige, men alligevel fortsætter bagvaskelsen,« siger han i interviewet, der er lavet i juli.

Her kan man blandt andet høre Woody Allen tage stilling til de anklager om pædofili, som også er omdrejningspunkt i dokumentarserien 'Allen v. Farrow', der udkom på HBO for nylig.

Anklager om, at Woody Allen skulle have forgrebet sig på sin adoptivdatter Dylan Farrow, da hun var syv år.

Anklager, som, han fastholder, er resultatet af en smædekampagne startet af hans ekspartner Mia Farrow.

Stilbillede fra dokumentarserien 'Allen v. Farrow', der atter har sat fokus på det, der skete – eller ikke skete – da Woody Allens adoptivdatter Dylan Farrow var syv år. På billedet ses hun og Mia Farrow. Foto: Unknown Vis mere Stilbillede fra dokumentarserien 'Allen v. Farrow', der atter har sat fokus på det, der skete – eller ikke skete – da Woody Allens adoptivdatter Dylan Farrow var syv år. På billedet ses hun og Mia Farrow. Foto: Unknown

»Hun var en god pige. Jeg tror ikke, hun selv har fundet på det. Jeg tror ikke, hun lyver. Jeg tror, hun rent faktisk tror på det,« siger han ifølge Deadline om Dylan Farrows egne beretninger om det påståede overgreb.

Han er aldrig blevet dømt for overgreb. Alligevel dukker anklagerne fra tid til anden op igen. Det er også tilfældet i 'Allen v. Farrow', som hovedsagelig fortæller Farrow-klanens side af sagen.

I interviewet fra juli – altså før premieren på dokumentarserien – understreger Woody Allen sin uskyld med at fortælle om de to døtre, som han og hustru Soon-Yi Previn har adopteret.

»De giver ikke to små piger til én, de mener, er pædofil,« siger han.

Woody Allen og Soon-Yi Previn, som er Mia Farrows adoptivdatter. Foto: ALBERTO PIZZOLI Vis mere Woody Allen og Soon-Yi Previn, som er Mia Farrows adoptivdatter. Foto: ALBERTO PIZZOLI

Og så langer han ud efter dem, som har taget afstand til ham og hans arbejde. Heriblandt navne som Colin Firth og Kate Winslet.

De er tåbelige, mener han, men han er ligeglad.

»Går jeg op i, om en eller anden mand eller kvinde sidder derhjemme og tænker: 'Jeg er ligeglad med, hvad efterforskerne siger, jeg tror stadig på, at han er pædofil?'«

»Den slags går jeg lige så meget op i som dem, der sidder derhjemme og siger: 'Jeg tror på ham, og han er et skønt menneske, der er blevet behandlet uretfærdigt'. Ingen af delene får jeg noget ud af,« siger han.

Mens interviewet i sin fulde længde er blevet lagt på streamingtjenesten Paramount+, bliver uddrag også brugt i søndagens udgave af 'CBS This Morning'.

I programmet stiller man det overordnede spørgsmål:

Kan man adskille kunsten fra kunstneren? I dette tilfælde en kunstner anklaget for pædofili?

I udsendelsen viser man desuden udklip fra et interview lavet med den i dag voksne Dylan Farrow i 2018. I klippene fastholder hun sine beskyldninger.

Mia Farrow og Dylan Farrow fotograferet sammen i 2016. Foto: Evan Agostini Vis mere Mia Farrow og Dylan Farrow fotograferet sammen i 2016. Foto: Evan Agostini

Men at Woody Allen igen skulle forholde sig til den gamle sag, og at interviewet skulle sættes i den kontekst, var langt fra det, der var aftalen for interviewet i sommer, understreger hans talsperson og søster, Letty Aronson, til Variety.

»Det er helt og aldeles uærligt og skandaløst. Jeg håber, folk i fremtiden vil have det in mente, før de blindt stoler på produktionen,« siger hun og uddyber:

»Da CBS-interviewet blev lavet, fik vi at vide, at det skulle handle om hans karriere og bog ('Apropos ingenting' udgivet sidste år, red.). På daværende tidspunkt fik vi ikke at vide, at det ville rode rundt i denne absurde kontrovers.«

»Det var på dét grundlag, vi blev enige om at lave interviewet. Først for nylig fandt vi ud af, at Dylan skulle være en del af det.«

Woody Allen fotograferet på vej ind i retten i marts 1993. Han og Mia Farrow kæmpede en lang kamp om forældremyndigheden over deres fælles børn. Mia Farrow vandt. Foto: HAI DO Vis mere Woody Allen fotograferet på vej ind i retten i marts 1993. Han og Mia Farrow kæmpede en lang kamp om forældremyndigheden over deres fælles børn. Mia Farrow vandt. Foto: HAI DO

Også internt på CBS har interviewet vakt kritik. I føromtalte udgave af 'CBS This Morning' argumenterer kulturjournalist Aruna D'Souza for, at interviewet aldrig skulle have fundet sted.

»Når nogen bliver interviewet, bliver de tildelt en form for legitimitet udelukkende baseret på, at de bliver interviewet af en stor tv-producent.«

Også journalisten bag interviewet, Lee Cowan, fortæller, at det ikke var uden tvivl, at hun satte sig ned og stillede Woody Allen spørgsmål.

»For at være ærlig overvejede vi nøje fordele og ulemper ved at lave interviewet grundet kontroversen og den ophedede debat.«

»Uanset om du tror på Woody Allen eller ej, og uanset om du kan lide ham eller ej, håber vi, at du i det mindste vil høre, hvad han har at sige.«

Fra CBS' side lyder det i en udtalelse, at man har besluttet at bringe interviewet på baggrund af den fornyede interesse for sagen.