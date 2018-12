Hun var bare 16 år, da hun tilbage i 1976 mødte den verdensberømte instruktør Woody Allen.

Nu afslører den 59-årige Babi Christina Engelhardt alt om sit mangeårige seksuelle forhold til både ham og hans ekskæreste, skuespilleren Mia Farrow.

I et stort interview med The Hollywood Reporter fortæller den tidligere model, hvordan hun som purung pige mødte Allen på en restaurant i New York. Hun genkendte ham, gav ham sit telefonnummer, og kort efter ringede han til hende.

Det blev begyndelsen på et otte år langt forhold, der nu i den grad belaster ikke bare Allen, men også hans ekskæreste Mia Farrow.

Gennem årene har Woody Allen skabt talrige film om midaldrende mænd, som forelsker sig i helt unge kvinder.

En af de mest berømte er filmen 'Manhattan' fra 1979, hvor instruktøren selv spiller rollen som den 42-årige mand, der indleder et forhold til en skolepige.

Babi Christina Engelhardt fortæller, at hun fik det decideret dårligt, da hun så filmen.

Hun genkendte nemlig stort set hele historien som sin egen.

Babi Christina Engelhardt understreger, at hendes afsløringer ikke skal ses som et angreb mod den kontroversielle instruktør.

»Jeg fortæller min kærlighedshistorie. Dette gjorde mig til den, jeg er. Jeg fortryder intet,« siger hun i interviewet.

Woody Allen spurgte angiveligt aldrig sin unge elskerinde, hvor gammel hun var, men han vidste, at hun stadig gik i high school og boede hjemme hos sine forældre.

Allen er en af filmhistoriens mest anerkendte instruktører, men de seneste år har han nærmest vandret fra skandale til skandale.

Det begyndte allerede i begyndelsen af 90'erne, da ekskæresten Mia Farrow anklagede ham for at have forgrebet sig på deres dengang syv-årige adoptivdatter, Dylan. Anklager, som Allen hele tiden selv har benægtet.

Det vakte også voldsom furore, da det kom frem, at han havde indledt et forhold til Mia Farrows adoptivdatter, den 35 år yngre Soon-Yi Previn.

Da Farrow opdagede affæren, kom det til et bittert brud, og hun og Allen kæmpede begge indædt for forældremyndigheden over deres fælles biologiske søn, Ronan Farrow.

Den i dag 83-årige filmmand er i dag gift med Soon-Yi Previn.

I løbet af det seneste års Me Too-bevægelse har sex-anklagerne lagt yderligere pres på Allen. Ikke mindst, fordi Mia Farrow har været en af frontkæmperne i bevægelsen.

Kort om Woody Allen Han blev født i 1935 som Allan Stewart Königsberg af jødiske forældre

Han er kendt som filminstruktør, forfatter og skuespiller

Han er en klassisk auteur, som selv skriver og instruerer sine film og ofte spiller med i dem

Blandt hans mest kendte film er 'Annie Hall' (1977), som han modtog en Oscar for, og 'Manhattan' (1979). Siden 2000 har Allen særligt gjort sig bemærket med 'Match Point', 'Vicky Cristina Barcelona', 'You Will Meet a Tall Dark Stranger' og 'Blue Jasmine'

Woody Allen har været kæreste med både Diane Keaton og Mia Farrow

I dag er han gift med Soon-Yi Previn, med hvem han har to adoptivbørn

Men Engelhardts afsløringer kaster nyt lys over både Allens og Farrows ageren de seneste år.

For ikke nok med, at Allens unge elskerinde kun var teenager, da hun indledte et erotisk forhold til den 25 år ældre Hollywood-stjerne.

Kort efter begyndte han - ifølge Babi Christina Engelhardt - at invitere andre unge kvinder med i sengen sammen med hende.

Værst er det dog, hvis det er rigtigt, at han efter nogle år introducerede hende for sin nye kæreste, Mia.

Engelhardt hævder nemlig, at de alle tre kort efter begyndte at have intimt samvær og eksperimenterede med trekanter.

»Det var først bagefter, at jeg indså, hvor mærkeligt det var, at vi var sammen,« siger hun til The Hollywood Repoter og tilføjer:

»Og at jeg var et stykke legetøj.«

Afsløringerne fik snart brugerne på twitter til at gå til angreb på Mia Farrow.

De kræver et svar fra både hende og hendes søn, Ronan. Sønnen har nemlig hjulpet andre kvinder med at få en stemme i Me Too-kampagnen.

Engelhardt fortæller, at hun havde ondt af Mia Farrow, da hun læste, at instruktøren havde indledt det famøse forhold til adoptivdatteren.

»Jeg tænkte: Havde Woody ikke nok 'ekstra', med eller uden hende, det sidste han behøvede at gøre for at tage noget, som helt og holdent var hendes.«

»Han havde tæmmet Mia, trænet hende til at finde sig i alt dette. Nu havde han ingen grænser. Det var totalt mangel på respekt,« siger hun i interviewet.

Hverken Woody Allen eller Mia Farrow har endnu kommenteret Babi Christina Engelhardts historie.