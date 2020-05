Man kan vidst roligt sige, at forholdet mellem Woody Allen og hans søn Ronan Farrow er temmelig anstrengt.

Så anstrengt, at den 84-årige filminstruktør nu offentligt går ud og kritiserer sin søn, der arbejder som journalist, for hans arbejde.

Det sker i et interview med det britiske medie The Telegraph.

»Indtil for et par dage siden, ville jeg have sagt: Ih, det er skønt, at han laver god undersøgende journalistik, og jeg ønsker ham al succes i verden. Men nu har det vist sig, at hans journalistik hverken er etisk eller ærlig.«

Ronan Farrow er undersøgende journalist og har blandt andet været med til at afdække Harvey Weinstein-skandalen. Foto: Robyn Beck Vis mere Ronan Farrow er undersøgende journalist og har blandt andet været med til at afdække Harvey Weinstein-skandalen. Foto: Robyn Beck

Woody Allen refererer til en klumme i The New York Times, hvori der stilles spørgsmålstegn ved, om Ronan Farrows journalistik er for god til at være sand.

Klummeskribenten, Ben Smith, mener blandt andet, at Ronan Farrow, leverer narrativer, som er filmiske - med tydelige skurke og helte, samt at den 32-årige journalist ofte undlader kompliceret fakta og ubelejlige detaljer, som gør hans historier mindre dramatiske.

En kritik, som Ronan Farrow har nægtet, og som det nu tyder på, at Woody Allen er enig i. Dog kunne man godt mistænke ham for at komme med udtalelsen, fordi han har et horn i siden på sin søn.

Ronan Farrow, som blandt andet har vundet den prestigefyldte Pulitzer-pris for sin afdækning af Harvey Weinstein-skandalen, har nemlig tidligere offentligt været ude og beskylde sin far for at have misbrugt sin søster Dylan Farrow.

Ronan Farrow er søn af Woody Allen og skuespillerinden Mia Farrow, som dannede par fra 1980 til 1992. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Ronan Farrow er søn af Woody Allen og skuespillerinden Mia Farrow, som dannede par fra 1980 til 1992. Foto: ANGELA WEISS

Uanset, hvad der ligger til grund for Woody Allens udtalelser om sin søn og hans journalistik, fremgår det helt tydeligt af interviewet i The Telegraph, at de to ikke er på god fod.

»Jeg synes overhovedet ikke, han er en ærlig journalist i relation til mig, men det afskriver jeg, fordi jeg forstår, at han er loyal over for sin mor,« siger 84-årige filminstruktør i interviewet med reference til sin ekskone - Ronan Farrows mor - skuespillerinden Mia Farrow.

»Men nu begynder folk at indse, at det ikke kun er i relation til mig, at hans journalistik har været ret sjusket, og jeg er ikke så sikker på, at hans troværdighed kommer til at holde.«

Ronan Farrows har haft et anstrengt forhold til sin far, siden Woody Allen giftede sig med Soon-Yi Previn, som er Mia Farrows adoptivdatter: »Han er min far, som er gift med min søster. Det gør mig til hans søn og svigerbror. Det er virkelig en moralsk overtrædelse,« har den 32-årige journalist tidligere sagt om forholdet til sin far.