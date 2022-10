Lyt til artiklen

'American Idol'-stjernen Willie Spence er død i en alder af bare 23 år.

Det skriver amerikanske Sky News og svenske Aftonbladet.

Han døde i en trafikulykke tirsdag formiddag, da hans bil kørte af motorvejssporet og kolliderede med bagsiden af en lastbil i Chattanooga, Tennessee.

Han blev erklæret død på ulykkesstedet, da myndighederne ankom.

Willie Spence havde lige startet sin musikalske karriere, efter at han sidste år fik en andenplads i den populære konkurrence.

Det var også i den forbindelse, at han var begyndt at turnere i USA.

'American Idol' har på deres Instagram-profil valgt at hylde Willie Spence.

»Vi er knuste over at have mistet vores elskede 'American Idol'-familiemedlem Willie Spence. Han var et sandt talent, der lyste op i alle de rum, han trådte ind i, og han vil blive savnet. Vi sender vores tanker til hans kære.«

Politiet i Tennessee fortæller, at de er ved at undersøge, hvordan det kunne lade sig gøre, at Willie Spences bil kunne køre af sporet på motorvejen.