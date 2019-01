Den britiske skuespiller William Morgan Sheppard er død. 86 år gammel.

Sheppard, som også gik under navnene Morgan Sheppard og W. Morgan Sheppard, er bedst kendt for sine roller i tv-serien 'Star Trek'.

Det skriver flere britiske medier. Blandt dem avisen Independent.

Sheppard spillede gennem årene flere forskellige roller i 'Star Trek'. Han var blandt andet med i episoderne 'The Schizoid Man' og 'Bliss.' Andre fans vil huske ham fra hans medvirken i 'Dr Who' og 'Mad Men'.

Ud over film og tv-serier lagde han stemme til både tegnefilm og computerspil.

Skuespilleren døde søndag på et hospital i Los Angeles i Californien.

Han efterlader sig en søn, Mark Sheppard, som han også spillede sammen med ved flere lejligheder.

I et opslag på Instagram skiver sønnen:

'Vi tog ind for at være sammen med min far i dag. Selv om han ikke kunne tale, så holdt vi hinanden i hånden, han lo og var så glad for at se os.'

Mark Sheppard beskriver også, hvordan faderen kort efter sov stille ind, mens hans mor - Morgan Sheppards kone - var hos ham.

'Tak for alle jeres varme tanker, kærlighed og bønner,' slutter han.

William Morgan Sheppard optrådte sidste gang i en film i 2016, hvor han var med i 'Last Man Club'.