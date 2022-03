Den amerikasnke Oscar-vindende skuespiller William Hurt er død.

Han døde i en alder af 71 år - blot en uge før hans 72 års fødselsdag.

Det rapporterer mediet Deadline med henvisning til et opslag på sociale medier fra Hurts søn, Will.

'Det er med stor bedrøvelse, at Hurt-familien sørger over William Hurts død, en elsket far og Oscar-vindende skuespiller', skriver sønnen i sit opslag.

'Han døde fredfyldt, omgivet af familie og af naturlige årsager. Familien beder om, at vores privatliv respekteres i denne tid', lyder det videre.

Hurt er bedst kendt for sin Oscar-vindende præstation i 1985's 'Kiss of the Spider Woman' og hans arbejde i 'The Big Chill', 'Body Heat' og flere Marvel-film, hvor han spiller karakteren Thaddeus Ross.

Tilbage i 2018 blev det offentligt meldt ud, at den amerikanske skuespiller havde fået uhelbredelig prostatakræft, som havde spredt sig til knoglerne.

William Hurt efterlader sig fire børn.