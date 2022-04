Oscar-akademiet har meldt ud, at man udelukker Will Smith i ti år.

»Det betyder, at han ikke længere kan stemme til Oscars, han kan ikke komme med til showsene og festerne, og han har ikke længere nogen magt i det amerikanske filmakademi,« forklarer B.T.s USA-ekspert, Jacob Heinel Jensen.

Årsagen bag sanktionen er som bekendt den lussing, som Will Smith resolut uddelte til Chris Rock under seneste Oscar-show, efter komikeren havde joket med hans kones karseklippede frisure, der skyldes sygdommen pletskaldethed.

Men selvom ti år er lang tid, så kunne man også have valgt eksempelvis at udelukke Will Smith permanent fra akademiet.

»Det amerikanske filmakademi kunne nok ikke have sanktioneret ham mere mildt. Spørgsmålet er, om det er nok, hvis man gerne vil ligne nogen, der rent faktisk har en nultolerance overfor vold,« lyder det fra Jacob Heinel Jensen.

En anden mulig sanktion, der har været diskuteret vidt og bredt, var at fratage Will Smith den Oscar, han vandt for Bedste Mandlige Hovedrolle minutter efter optrinet.

Her har et yndet argument for at lade Will Smith beholde sin statuette været, at en person som den fængslede sexforbryder og filmproducer Harvey Weinstein stadig har sin Oscar.

Men det mener Jacob Heinel er at »sammenligne pærer og bananer«.

»For selvom Harvey Weinstein har begået alverdens uhyrligheder i sin tid i filmbranchen, så gjorde Will Smith sin ugerning på selve Oscar-scenen. Det skriger stadig til himlen, at man ikke formåede at få det stoppet allerede der, for så tror jeg, man kunne have vundet mere ved at sige, at han så ikke får prisen alligevel.«

Chris Rock tog imod en lussing af Will Smith på scenen til Oscar-showet, efter han havde fortalt en joke om skuespillerens kones sygdom. Will Smith har siden undskyldt og trukket sig fra Oscar-akademiet. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Chris Rock tog imod en lussing af Will Smith på scenen til Oscar-showet, efter han havde fortalt en joke om skuespillerens kones sygdom. Will Smith har siden undskyldt og trukket sig fra Oscar-akademiet. Foto: BRIAN SNYDER

Men B.T.s USA-ekspert mener alligevel, at Will Smith allerede mærker den egentlige straf.

»Alt det omkring rammer ham endnu hårdere, for der er simpelthen ikke nogen, der vil lave film med ham længere. Normalt plejer en Oscar at betyde, at man får en lind strøm af tilbud, så det er aldrig sket før, at det er blevet vendt til den totalt modsatte effekt,« fortæller Jacob Heinel Jensen.

»Will Smith kan måske få en mindre birolle om nogle år, men han har smadret sin karriere ved det her – alt, hvad han laver ville komme til at stå i skyggen af den lussing,« mener USA-eksperten.

Både streamingtjenesten Netflix og filmselskabet Sony har allerede hugget bremsen i for igangværende projekter med Will Smith.

Først efter en festlig nat med smil og dans var Will Smith ude og undskylde offentligt for lussingen.

Efterfølgende har han også selv trukket sig fra Akademiet.

Alligevel har det været vigtigt for Oscar-akademiet også selv at smide Will Smith ud af foreningen.

»Det er jo klart symbolsk, for de er nødt til at reagere, ellers ville de fremstå fuldstændig handlingslammede og se ud som om, at de bare tilgav det,« forklarer Jacob Heinel Jensen.