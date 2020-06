Skuespilleren Will Smith er et verdenskendt ansigt, og mange vil sikkert huske ham som en, der spreder latter og glæde.

Skuespilleren, der slog igennem i komedieserien 'Fresh prince of Bel Air,' har dog også haft mørkere perioder i sit liv. Noget, han åbner om nu.

I hans kone Jada Pinkett Smiths internet-talkshow 'Red table talk' afslører han, at skilsmissen fra sin første hustru, er det værste, han er gået igennem.

»Skilsmisse er den ultimative fiasko for mig. Jeg er blevet såret en del i mit voksne liv, men jeg tror ikke, der er noget, der nærmer sig den fiasko, det var at blive skilt fra min toårige søns mor,« siger han til sin nuværende kone.

Will Smith kysser sin kone, skuespillerinden Jada Pinkett Smith. (Arkivfoto). Foto: VALERIE MACON Vis mere Will Smith kysser sin kone, skuespillerinden Jada Pinkett Smith. (Arkivfoto). Foto: VALERIE MACON

Will Smith blev gift med Jada Pinkett Smith cirka to år efter, han blev skilt fra Sheree Zampino i 1995.

Jada Pinkett Smith har senere fortalt, at hun og hendes mand begyndte at se hinanden, inden skilsmissen med Zampino var overstået. Noget, som Pinkett Smith fortryder den dag i dag.

Hun har nemlig også haft ekskonen med i sin podcast, og det var i den forbindelse, hun kom med indrømmelsen.

»Fordi jeg ikke forstod ægteskab, jeg forstod mig ikke på skilsmisse, jeg skulle nok have trukket mig tilbage,« lyder det fra Pinkett Smith, som også er skuespiller.

Will Smith har sønnen Trey med eksen, og sammen med sin nuværende kone har han datteren Willow og sønnen Jaden.