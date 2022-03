Den famøse lussing til Chris Rock på scenen ved årets Oscar-show er ikke første gang, Will Smith har delt øretæver ud i fuld offentlighed.

I 2012 skubbede han nemlig også og stak en lidt for offentlig lussing.

Den blev givet til en ukrainsk spasmager ved navn Vitalii Sediuk, der udgav sig for at være reporter og senere fan, og som så prøvede at kysse skuespilleren på kinden foran hele den fremmødte presse på den røde løber på Will Smith-filmen 'Men in Black 3' i Moskva.

Vitalii Sediuks kys blev for nærgående for Will Smith, der langede ud efter ukraineren og ramte hans kind med sin baghånd.

Tilbage i 2012 stak Will Smith en lussing til Vitalii Sediuk, som prøvede at kysse ham på kinden på den røde løber til premieren på 'Men in Black 3' i Moskva. Foto: Uncredited Vis mere Tilbage i 2012 stak Will Smith en lussing til Vitalii Sediuk, som prøvede at kysse ham på kinden på den røde løber til premieren på 'Men in Black 3' i Moskva. Foto: Uncredited

Både Will Smith og Vitalii Sediuk forklarede sig dog kort efter optrinnet.

Førstnævnte gjorde det i talkshowet 'The Late Show with David Letterman', hvor værten David Letterman startede med at spørge Will Smith, om han virkelig »smadrede en fyr, der prøvede at kramme« ham.

»Jeg smadrede ham ikke,« understregede Will Smith først.

»Han sagde: 'Jeg er din største fan, må jeg få et kram?'. Så jeg giver den her spasmager et kram, og han prøver at læne sig ind for at kysse mig!«

Will Smith gik op på scenen og slog Chris Rock, da han havde joket med Will Smiths kone Jada Pinkett Smiths korte frisure, som skyldes sygdommen pletskaldethed. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere Will Smith gik op på scenen og slog Chris Rock, da han havde joket med Will Smiths kone Jada Pinkett Smiths korte frisure, som skyldes sygdommen pletskaldethed. Foto: BRIAN SNYDER

Will Smith fortalte ligeledes, at Vitalii Sediuks hold havde givet ham en personlig undskyldning.

»De var sådan: 'Åh nej, det er vi kede af. Det er bare hans trick, du ved',« forklarede Will Smith.

»Så jeg sagde: 'Okay, der var derfor, jeg viste hans røv et trick!'«