I tv-serien 'Fresh Prince of Bel Air' var Will Smith kendt som den vittige dreng fra ghettoen, der gjorde livet mere kulørt og mere udfordrende for sine rige slægtninge i Beverly Hills.

Virkeligheden var dog en anden.

For skuespilleren Janet Hubert, der spillede Smiths tante Viv i serien, var ikke så imponeret over den unge hovedrolleindehaver, når kameraerne slukkede. Det kan man se i programmet Facebook-programmet 'Red Table Talk', som Will Smiths kone, Jada Smith, står bag.

Will Smith og Janet Hubert havde uoverensstemmelser, som de nu i forbindelse med et 30-års jubilæum for serien har talt ud om.

Will Smith brød sammen i tårer, da han fik forklaret, hvor hårdt livet havde været for Hubert.

Konflikten var offentligt kendt, så folk på gaden ville konfrontere hende og chikanere hende. Der var sågar nogen, der tværede en småkage ud i hovedet på hendes søn, hvorefter de kaldte hans mor for en tæve.

Skuespiller-kollegaerne havde professionelle uoverenstemmelser i forbindelse med indspilningen af serien, og Will Smith, der senere er blevet en kæmpe stjerne, indrømmer, at han var uforskammet.

Han er desuden meget bevidst om, at i de tre sæsoner, hvor skuespillerinden spillede med, blev hendes rolle formindsket på grund af deres uenigheder. Det blev gjort af hensyn til seriens stjerne.

Janet Hubert fortæller videre, at hun i en periode blev forvist fra det sted, hvor de filmede, på grund af Will Smith.

»Jeg blev bortvist, og de sagde, at det var dig, der bortviste mig, fordi jeg ikke grinte af dine vittigheder. Jeg blev beordret til at blive i mit omklædningsrum, og jeg måtte ikke komme ud på scenen. Og jeg var ikke uprofessionel på settet, jeg stoppede bare med at tale med alle,« lyder det fra Janet Hubert.

Nu har parret dog begravet stridsøksen. Igennem mange år langede parterne ellers offentligt ud efter hinanden.

I deres samtale taler de begge to om den magt, som Will Smith havde som hovedrolleindehaver i serien. En magt, Smith siger, han ikke var fuldt bevidst om.

»Det gik alt for vidt fra min side af,« indrømmer den 52-årige stjerne i programmet.