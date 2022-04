Will Smith kan ikke vise sig til Oscar-showet igen i de næste ti år.

Det oplyser akademiet fredag ifølge Reuters.

Det sker efter, at han ved seneste show slog komikeren Chris Rock, da Rock lavede en joke om Smiths hustru.

Udelukkelsen gælder Oscar-shows og arrangementer i det amerikanske filmakademi.

FILE PHOTO: Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo Foto: BRIAN SNYDER Vis mere FILE PHOTO: Will Smith (R) hits Chris Rock as Rock spoke on stage during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder/File Photo Foto: BRIAN SNYDER

Will Smith trak sig fra Oscar-akademiet kort efter hændelsen, efter at han gav komikeren Chris Rock en lussing ved årets Oscar-uddeling, hvor Rock var vært.

Skuespilleren har undskyldt for, at han gav Chris Rock en lussing, efter at komikeren fortalte en vittighed om, at Will Smiths hustru er kronraget.

Smiths hustru, Jada Pinkett Smith, lider af sygdommen alopecia areata, som også kaldes pletskaldethed og kan medføre, at man mister håret. Det er grunden til, at hun har kronraget sig.

Der er fredag aften dansk tid ikke umiddelbart nogen kommentar eller reaktion fra Will Smith på hans kanaler. Men han har tidligere sagt, at han vil acceptere en hver straf, som akademiet giver ham.